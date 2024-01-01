Inven — это инструмент на базе искусственного интеллекта, призванный помочь пользователям находить потенциальные объекты слияний и поглощений (M&A) с повышенной скоростью и эффективностью. Сканируя миллионы веб-сайтов, Inven предоставляет подробные данные о компаниях, которые соответствуют конкретным критериям поиска, тем самым превращая ручные настольные исследования в автоматизированный процесс. Инструмент предназначен для различных категорий пользователей, включая частные инвестиционные компании, инвестиционные банки, бизнес-брокеров, консультантов и команды корпоративного развития. Каждая из этих профессиональных групп может использовать уникальные возможности Inven для выявления идеальных компаний-платформ, предприятий с высоким потенциалом, компаний, готовых к продаже, быстрого приобретения отраслевых знаний и поиска синергетических целей приобретения, соответственно. Основная функция Inven позволяет пользователям вводить 1-2 примера компаний, после чего ИИ просматривает Интернет в поисках похожих компаний и возвращает список с ключевыми данными; следить за тем, чтобы важные возможности не были упущены. Он также позиционирует себя как альтернативу традиционным методам онлайн-поиска, предлагая актуальные и подробные данные о компаниях, основанные на их фактической деловой активности. Стратегический подход к инструментам также направлен на значительное повышение производительности и создание большей ценности для пользователей. Инверсию платформы искусственного интеллекта используют и ценят выдающиеся специалисты по слияниям и поглощениям, которые подчеркивают ее конкурентные преимущества: скорость, релевантные результаты и глубокое понимание рыночных ландшафтов.

Веб-сайт: inven.ai

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