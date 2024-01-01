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Альтернативы - Intract

elink.io

elink.io

elink.io

Создавайте что угодно с помощью веб-ссылок. В elink есть все необходимое для сохранения закладок и создания веб-страниц, информационных бюллетеней по электронной почте, виджетов веб-сайтов RSS, социальных био-ссылок, социальных стен, автоматизированного контента и многого другого. Создавайте контент...

Short.io

Short.io

short.io

Short.io — это программа сокращения URL-адресов с белой этикеткой, которая создает короткие ссылки на фирменных доменах. Сокращайте, настраивайте и делитесь фирменными URL-адресами со своей аудиторией.

Revue

Revue

getrevue.co

Создайте лояльную аудиторию. Revue позволяет писателям и издателям легко рассылать редакционные информационные бюллетени и получать за это деньги.

RocketLink

RocketLink

rocketlink.io

Добавьте пиксели ретаргетинга, собственный призыв к действию, собственные домены к любой ссылке, которой вы делитесь, настройте внешний вид миниатюры ссылки и перенацельте любого, кто нажал на нее.

GummySearch

GummySearch

gummysearch.com

Исследование аудитории Reddit у вас под рукой. Быстро выясните болевые точки вашего клиента, какие решения им нужны и за что они готовы платить.

Whatstool Business

Whatstool Business

whatstool.business

Whatstool Business — это универсальное решение для бизнеса WhatsApp. Наши предложения включают официальный API WhatsApp, чат-бот, CRM на базе WhatsApp, автоматизацию, интеграцию со многими инструментами и т. д.

Radio.co

Radio.co

radio.co

Хотите создать радиостанцию? Автоматизируйте свое расписание, ведите прямые трансляции и отслеживайте слушателей с помощью одной простой в использовании платформы. Добро пожаловать на Radio.co.

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Принимайте более разумные решения в сфере недвижимости и заключайте больше сделок, используя данные Placer.ai о местоположении и пешеходном трафике.

Viral Loops

Viral Loops

viral-loops.com

Viral Loops — это платформа вирусного и реферального маркетинга для запуска рейтинговых соревнований, лотерей, предварительных и реферальных программ.

ShareASale

ShareASale

shareasale.com

Станьте партнером ShareASale и станьте частью нашей надежной сети партнерского маркетинга. Наша сеть предоставляет маркетинговые решения для наших партнеров.

Intellifluence

Intellifluence

intellifluence.com

Intellifluence — это сервис влиятельного маркетинга, который позволяет брендам и влиятельным лицам объединяться, сотрудничать и достигать своих целей.

Branalyzer

Branalyzer

branalyzer.com

Branalyzer — это самый дешевый, быстрый и простой способ узнать, что на самом деле происходит в Интернете.

TinyLetter

TinyLetter

tinyletter.com

TinyLetter предлагает понятный и простой способ письма для людей, которым не нужны расширенные отчеты или функции для бизнеса.

BrandBucket

BrandBucket

brandbucket.com

Оригинальный рынок брендовых имен, предлагающий на выбор более 100 000 наименований компаний, подобранных экспертами. Получите соответствующий домен .com и логотип, а также бесплатную консультацию по брендингу от нашей команды.

Eredom

Eredom

eredom.com

Добро пожаловать в Эредом! Исследуйте незарегистрированные фирменные доменные имена компаний! Найдите доступные и брендированные доменные имена business .com!

WANotifier

WANotifier

wanotifier.com

Ваши клиенты в WhatsApp. Обращайтесь к ним с помощью массовых сообщений WhatsApp, используя официальные API WhatsApp с дополнительной наценкой 0 % к стоимости официального API!

SummarAIze

SummarAIze

summaraize.com

10-кратное увеличение подкастов и видеоконтента за 10 минут. SummarAIze преобразует ваш контент из аудио и видео в привлекательные публикации в социальных сетях, контент электронной почты, резюме, цитаты и многое другое!

eKyte

eKyte

ekyte.com

eKyte помогает командам цифрового маркетинга планировать и проводить онлайн-кампании, анализировать и оптимизировать результаты. Искусственный интеллект сделает все остальное.

Chainfuel

Chainfuel

chainfuel.com

С помощью мощного телеграмм-бота и веб-приложения Chainfuel вы можете автоматически защищать свою группу от спамеров и мошенников, отслеживать показатели группы, привлекать и удерживать своих пользователей всего несколькими щелчками мыши.

Approved Social

Approved Social

approvedsocial.io

Approved Social — это новаторская платформа, призванная революционизировать способы разработки, утверждения и запуска цифровых маркетинговых кампаний. По своей сути Approved Social — это механизм совместной обратной связи и одобрения, который позволяет маркетинговым командам, агентствам и брендам оп...

SleekFlow

SleekFlow

sleekflow.io

SleekFlow — это пакет многоканальных переговоров на базе искусственного интеллекта для взаимодействия с клиентами. Универсальная платформа SleekFlow обеспечивает плавное и персонализированное взаимодействие с клиентами по общедоступным каналам обмена сообщениями, включая WhatsApp, Instagram, чат и м...

Socialbuzz

Socialbuzz

sociabuzz.com

Показывайте медиа и наши функции монетизации прямо на странице, не перенаправляя посетителей на другую страницу. Платформа экономики создателей в США. Медиа и монетизация.

GettHit.com

GettHit.com

getthit.com

Увеличьте посещаемость вашего сайта с помощью исключительного генератора целевого трафика Getthit. Адаптируйте свои кампании к своим конкретным требованиям и с легкостью привлекайте тысячи посетителей. Раскройте весь потенциал своего веб-сайта, настроив кампании всего за несколько простых шагов. Ген...

Digital Mortar

Digital Mortar

digitalmortar.com

Digital Mortar — это система отслеживания покупателей в магазине, которая включает в себя видео- и видеокамерное отслеживание, сбор и интеграцию данных.

Publisher Discovery

Publisher Discovery

publisherdiscovery.com

Расширенное SaaS-приложение для поиска партнеров на основе искусственного интеллекта для управления издателями. Платформа предоставляет углубленный анализ веб-сайтов издателей, а также информацию и инструменты для привлечения партнеров. Машинное обучение на платформе гарантирует, что результаты стан...

Echo AI

Echo AI

echoai.com

Воспользуйтесь мощью генеративного искусственного интеллекта. Анализируйте разговоры с клиентами и работу команды, чтобы выявить скрытые идеи, воспользоваться возможностями и снизить риски.

Airtime Pro

Airtime Pro

airtime.pro

Airtime Pro — это мощная платформа интернет-радио, которая может похвастаться интеллектуальной системой автоматизации, управлением диджеями и плавным переходом между потоковой передачей звука в реальном времени и запланированным контентом, помогая вам оставаться в эфире, независимо от того, представ...

Linkz.ai

Linkz.ai

linkz.ai

Автоматический предварительный просмотр расширенных ссылок при наведении курсора мыши, который удерживает посетителей на вашем сайте. Установите Linkz.ai на свой веб-сайт или блог за 2 минуты и мгновенно получайте автоматический предварительный просмотр ссылок при наведении курсора мыши. Предварител...

Carts Guru

Carts Guru

carts.guru

Преследуйте каждого потенциального клиента, конвертируйте каждую продажу и быстро развивайте свой бизнес в сфере электронной коммерции с помощью передового программного обеспечения для автоматизации маркетинга, разработанного специально для электронных торговцев. Всего за несколько кликов вы можете ...

LaunchList

LaunchList

getlaunchlist.com

Создайте вирусный список ожидания из первых пользователей. Сэкономьте время запуска и получите больше регистраций на свой продукт на ранней стадии с помощью вирусных списков ожидания перед запуском в виде геймификации.

DoubleTick

DoubleTick

doubletick.io

Doubletick — это бесплатное и неограниченное отслеживание электронной почты для Gmail и Google Workspace (G Suite) с уведомлениями на рабочем столе в реальном времени и WhatsApp, такими как двойные галочки (✓✓) в поле «Отправленные». Одиночная синяя галочка ✓ означает, что электронное письмо было от...

Chatwee

Chatwee

chatwee.com

Chatwee — это приложение для живого чата и обмена мгновенными сообщениями, ориентированное на: - онлайн-сообщества - виртуальные мероприятия - поставщиков поддержки психического здоровья - командное общение - торговлю в реальном времени - церковные службы - образовательные вебинары - потоковое видео...

Hidemyacc

Hidemyacc

hidemyacc.com

Браузер Multilogin Antidetect — создавайте неограниченное количество учетных записей с разными профилями на 01 устройстве вместо использования нескольких реальных устройств или виртуальных машин.

Growth Champ

Growth Champ

growthchamp.com

Growth Champ — это пакет оптимизации социальных сетей, который позволяет пользователю управлять Twitter, Instagram и Pinterest для увеличения влияния социальных сетей.

Multiview

Multiview

multiview.com

VisitorView — это программное обеспечение для веб-аналитики, которое сопоставляет IP-адреса компаний, посещающих ваш веб-сайт, с нашей базой данных, чтобы сообщить вам названия этих компаний и многое другое.

Tikao.ai

Tikao.ai

tikao.ai

Tikao — это маркетинговая платформа для устойчивых брендов, которая использует возможности моделей искусственного интеллекта, обученных на основе концепции устойчивого маркетинга. В настоящее время платформа обслуживает три (3) категории в области устойчивой моды, личной гигиены и продуктов питания....

redirection.io

redirection.io

redirection.io

redirection.io — ведущий инструмент перенаправления и SEO-оптимизации. При установке на веб-сайте redirection.io позволяет менеджерам по маркетингу или SEO анализировать проблемы с трафиком и настраивать правила перенаправления для исправления ошибок HTTP. Он также может помочь исправить метатеги HT...

RealMailers

RealMailers

realmailers.com

RealMailers — это инструмент прямой почтовой рассылки для агентов по недвижимости. Создавайте, таргетируйте и мгновенно отправляйте открытки, не покидая рабочего места. Бесплатный список адресов.

Link Looper

Link Looper

linklooper.com

Управление ссылками стало проще. Link Looper помогает вам управлять маркетинговыми ссылками и отслеживать их эффективность. Идеально подходит для всей маркетинговой команды, от менеджеров социальных сетей до специалистов по рекламе.

Digitalsero

Digitalsero

digitalsero.com

Digitalsero — это инструмент автоматизации маркетинга SaaS, который помогает маркетинговым агентствам/специалистам по цифровому маркетингу получить мгновенный доступ к рекламным аккаунтам и страницам своих клиентов в Facebook, Google, TikTok, LinkedIn и других сетях через ссылку, которой можно подел...

Noosh

Noosh

noosh.com

Noosh помогает предприятиям реализовать планы действий в области контент-маркетинга, оптимизируя операции и обеспечивая сотрудничество с поставщиками. Продукты компании и партнеры по маркетинговым услугам управляют цифровыми и печатными активами, структурой затрат, бюджетами, закупками, проектами и ...

GetCurious

GetCurious

getcurious.io

GetCurious позволяет продуктовым компаниям проводить более глубокие исследования пользователей и быстрее. Продукт позволяет продуктовым группам собирать информацию с помощью видео, аудио и демонстрации экрана, пока участник использует целевой веб-сайт, приложение или прототип. Быстрый набор участник...

Brandintellé

Brandintellé

brandintelle.com

Brandreward помогает корпоративным маркетинговым командам преодолеть разрыв между маркетинговыми операциями и результатами в режиме реального времени. Наша унифицированная автоматизация рабочих процессов для отделов маркетинга напрямую связана с симуляторами «что, если» на базе искусственного интелл...

Viloud

Viloud

viloud.tv

Viloud — это самая простая онлайн-видеоплатформа для создания, потоковой передачи и монетизации собственных телеканалов в прямом эфире, линейных каналов и телеканалов по запросу. Его технология позволяет пользователям транслировать каналы через встроенный или сторонний проигрыватель для вашего веб-с...

CallerReady

CallerReady

callerready.com

CallerReady — это платформа для маркетологов, желающих масштабировать свои кампании по звонкам. Торговая площадка с оплатой за звонок, автоматизация потенциальных вызовов и динамическое распределение вызовов

Appsero

Appsero

appsero.com

Appsero — это инструмент WordPress для аналитики, лицензирования и развертывания. Appsero — идеальное программное обеспечение для разработчиков, позволяющее управлять и продавать свои плагины и темы WordPress.

Shoutcast

Shoutcast

shoutcast.com

Легко транслируйте и монетизируйте свои радиостанции Начните получать доход в один клик

Healthgrades

Healthgrades

healthgrades.com

Healthgrades — ведущий онлайн-ресурс, содержащий исчерпывающую информацию о врачах и больницах.

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