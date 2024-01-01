Альтернативы - InterviewAI

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce — это глобальная платформа для современной рабочей силы. Корпоративное решение HCM Dayforce сочетает в себе расчет заработной платы, управление персоналом, льготы, управление талантами, управление персоналом и многое другое в одном облачном приложении, обеспечивая поддержку сегодняшней безг...

Metaview

Metaview

metaview.ai

Сделайте каждое интервью потрясающим. При масштабировании вашей команды невозможно обеспечить единообразие и высокое качество собеседований. Metaview предоставляет уникальные данные и аналитику, а также полезную обратную связь, которая помогает интервьюерам совершенствоваться. В результате кандидат...

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue — это ваша комплексная платформа для найма персонала с программным обеспечением для видеоинтервью, оценкой, текстовыми инструментами рекрутинга и диалоговыми чат-ботами с искусственным интеллектом. Создайте более быстрый, справедливый и дружелюбный процесс найма с помощью HireVue. Наше прогр...

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha предоставляет организациям комплексную платформу и решение для реализации стратегии «Skills-First» с помощью своей запатентованной платформы нового поколения для оценки навыков и анализа навыков на основе искусственного интеллекта — для привлечения талантов (FTE и контингентов), а также для в...

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound (ранее AngelList Talent) AngelList — это американский веб-сайт для стартапов, инвесторов-ангелов и соискателей работы, желающих работать в стартапах. Целью платформы, созданной в 2010 году, является демократизация инвестиционного процесса и помощь стартапам в решении их задач по сбору сре...

BetterUp

BetterUp

betterup.com

Управляйте талантами, чтобы изменить результаты бизнеса. Поменяйте неопределенность на уверенность с помощью единственной платформы, которая объединяет коучинг, науку и опыт, основанный на искусственном интеллекте, для создания гибкости, устойчивости и адаптируемости, необходимых вашей организации,...

Oorwin

Oorwin

oorwin.com

Oorwin — это универсальная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, системой отслеживания кандидатов и управления человеческими ресурсами на базе искусственного интеллекта. Oorwin обеспечивает феноменальный рост кадрового бизнеса благодаря интегрированному подходу к продажам, подбору ...

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo — это платформа для анализа талантов №1 и мировой лидер в области программного обеспечения для рекрутинга. Унаследованная АТС в том виде, в котором мы ее знаем, через 5 лет не будет существовать. Loxo был разработан для управления полным жизненным циклом подбора персонала с помощью единой прогр...

Gem

Gem

gem.com

Gem — это рекрутинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которую любят команды TA. Это помогает вам максимизировать производительность, быстрее нанимать сотрудников и экономить деньги, предоставляя при этом рекрутерам решение, которое они считают простым в использовании. Используйте Gem ...

Careerflow

Careerflow

careerflow.ai

Careerflow — это платформа для поиска и управления работой, которая предлагает множество бесплатных инструментов для упрощения и ускорения процесса поиска работы. Эти инструменты созданы отраслевыми экспертами из крупных технологических компаний (FAANG+) и включают в себя инструмент проверки LinkedI...

Fetcher

Fetcher

fetcher.ai

Fetcher — это инструмент рекрутинга с искусственным интеллектом, предназначенный для поиска пассивных кандидатов, позволяющий рекрутерам больше сосредоточиться на опыте кандидатов, а не на процессе поиска. Это программное обеспечение помогает нанимать недостаточно представленные таланты и предлагае...

Instahyre

Instahyre

instahyre.com

Ищите и подавайте заявки на вакансии в более чем 10 000 ведущих компаний. Найдите высокооплачиваемую работу в сфере ИТ, программного обеспечения, продаж, маркетинга, операций, финансов и многого другого. Нанимайте лучших специалистов.

Eightfold AI

Eightfold AI

eightfold.ai

Лидирующая на рынке платформа анализа талантов Eightfold AI помогает организациям удерживать лучших сотрудников, повышать квалификацию и переподготовку своих сотрудников, эффективно нанимать таланты и достигать целей многообразия. Запатентованная платформа искусственного интеллекта глубокого обучени...

TurboHire

TurboHire

turbohire.co

TurboHire — это комплексная платформа автоматизации подбора персонала, созданная для решения различных задач подбора персонала. Инструмент объединяет автоматизацию и аналитику на каждом этапе процесса найма. Созданный для найма больших объемов, он оптимизирует процесс масштабирования команд в корот...

Fuel50

Fuel50

fuel50careerdrive.com

360-градусная обратная связь Fuel50 поддерживает карьерный рост, подтвержденный коллегами, в режиме реального времени. Поддержите бесконечный карьерный рост ваших сотрудников внутри вашей организации. Обратная связь 360 позволяет сотрудникам, руководителям, наставникам и тренерам запрашивать, получа...

Draup

Draup

draup.com

Draup — это платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная как для руководителей HR, так и для руководителей продаж. Он предлагает глубокую аналитику и данные для поддержки планирования рабочей силы, набора талантов и развития навыков для руководителей HR. Имея данные о талантах в реж...

BarRaiser

BarRaiser

barraiser.com

Будьте объективны и принимайте более обоснованные решения о найме с помощью BarRaiser. Запатентованная платформа BarRaiser Hiring Platform позволяет рекрутерам, менеджерам по найму, специалистам по привлечению талантов и руководителям отдела кадров пользоваться преимуществами помощи в режиме реально...

Tapflow

Tapflow

tapflow.app

Tapflow помогает рекрутерам находить исключительные таланты в LinkedIn за несколько минут. Вместо того, чтобы вручную выполнять фильтрацию в LinkedIn и оценивать профили по отдельности, интеллектуальные алгоритмы Tapflow могут мгновенно определить самые популярные профили для любой роли.

Lightcast

Lightcast

lightcast.io

Lightcast создает ведущую глобальную платформу анализа талантов, помогая работодателям опережать тенденции в области рабочей силы, чтобы гарантировать, что они могут нанимать и удерживать нужных людей. Мы предоставляем аналитическую информацию, которая информирует всех кандидатов и сотрудников — от ...

Beamery

Beamery

beamery.com

Платформа управления жизненным циклом талантов Beamery — это комплексное решение, которое объединяет данные, искусственный интеллект и интеллект, благодаря чему предприятия, ориентированные на таланты, могут стимулировать стратегическую трансформацию талантов, предоставлять больше человеческого опыт...

BrightHire

BrightHire

brighthire.com

BrightHire — это ведущая платформа Interview Intelligence, встроенная прямо в вашу систему видеоконференций, которая меняет качество найма, помогая людям лучше проводить собеседования и помогая командам нанимать быстрее и с меньшими предвзятостями. Наша технология автоматически записывает и расшифро...

Shortlyst

Shortlyst

shortlyst.ai

Shortlyst помогает кадровым организациям быстрее и экономичнее искать, привлекать и нанимать подходящих кандидатов, чтобы они могли закрыть больше вакансий, сократить затраты и время на найм, а также максимизировать свою прибыль. Shortlyst предлагает рекрутерам любого размера чистую и точную базу да...

Queros

Queros

app.qureos.com

Наш генератор описаний вакансий позволяет создавать хорошо составленные описания вакансий, которые точно отражают обязанности и требования должности. С помощью нашего инструмента вы можете настроить описания должностей в соответствии с тоном вашей компании, что поможет вам привлечь подходящих кандид...

HiredScore

HiredScore

hiredscore.com

HiredScore — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который предлагает решения для трансформации HR в процессах привлечения и управления талантами. Используя объяснимый искусственный интеллект, автоматизацию и глубокую интеграцию, HiredScore предоставляет упреждающие, побуждающие к действ...

QJumpers

QJumpers

qjumpers.com

Программное обеспечение QJumpers Applicant Tracking Software — это простая в использовании веб-платформа, облегчающая сотрудничество с менеджерами по найму для быстрого получения качественного персонала. Автоматизированные рабочие процессы значительно сокращают время администрирования благодаря инст...

Talenlio

Talenlio

talenlio.com

Откройте для себя идеальный конструктор резюме, чтобы получить работу своей мечты! Наша удобная платформа предлагает настраиваемые шаблоны, советы экспертов и предварительный просмотр в реальном времени. Создайте профессиональное резюме для ATS за считанные минуты и выделитесь среди конкурентов. Нач...

Huntly

Huntly

huntly.ai

Huntly — это платформа для подбора персонала, которая меняет подход к распределению ИТ-талантов для лучшего удовлетворения потребностей отрасли. Наше решение, основанное на сети профессиональных рекрутеров, облегчает культурные и профессиональные контакты между компаниями и техническими талантами по...

Clovers

Clovers

clovers.ai

Clover – ваш надежный помощник в подборе кадров. Мы освещаем путь, по которому рекрутерам и командам по найму легко следовать, чтобы они могли принимать уверенные и обоснованные решения на основе своевременной и действенной информации. Платформа Clover для сбора информации о найме объединяет весь жи...

Hirium

Hirium

hirium.com

Платформа найма нового поколения, основанная на искусственном интеллекте и аналитике: правильно нанимайте сотрудников с помощью нашего искусственного интеллекта и аналитики ✓ 30-дневная бесплатная пробная версия ✓ Кредитная карта не требуется ✓ Цены не зависят от рекрутера Вот 5 причин, почему Hiriu...

Growthspace

Growthspace

growthspace.com

Повышайте ключевые показатели эффективности бизнеса с помощью программ развития под руководством экспертов с помощью Growthspace. Платформа, предназначенная для запуска, управления и измерения эффективности всего спектра обучения, включая индивидуальные или командные программы, обеспечивает эффектив...

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