Альтернативы - InterviewAI
Dayforce
dayforce.com
Dayforce — это глобальная платформа для современной рабочей силы. Корпоративное решение HCM Dayforce сочетает в себе расчет заработной платы, управление персоналом, льготы, управление талантами, управление персоналом и многое другое в одном облачном приложении, обеспечивая поддержку сегодняшней безг...
Metaview
metaview.ai
Сделайте каждое интервью потрясающим. При масштабировании вашей команды невозможно обеспечить единообразие и высокое качество собеседований. Metaview предоставляет уникальные данные и аналитику, а также полезную обратную связь, которая помогает интервьюерам совершенствоваться. В результате кандидат...
HireVue
hirevue.com
HireVue — это ваша комплексная платформа для найма персонала с программным обеспечением для видеоинтервью, оценкой, текстовыми инструментами рекрутинга и диалоговыми чат-ботами с искусственным интеллектом. Создайте более быстрый, справедливый и дружелюбный процесс найма с помощью HireVue. Наше прогр...
iMocha
imocha.io
iMocha предоставляет организациям комплексную платформу и решение для реализации стратегии «Skills-First» с помощью своей запатентованной платформы нового поколения для оценки навыков и анализа навыков на основе искусственного интеллекта — для привлечения талантов (FTE и контингентов), а также для в...
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (ранее AngelList Talent) AngelList — это американский веб-сайт для стартапов, инвесторов-ангелов и соискателей работы, желающих работать в стартапах. Целью платформы, созданной в 2010 году, является демократизация инвестиционного процесса и помощь стартапам в решении их задач по сбору сре...
BetterUp
betterup.com
Управляйте талантами, чтобы изменить результаты бизнеса. Поменяйте неопределенность на уверенность с помощью единственной платформы, которая объединяет коучинг, науку и опыт, основанный на искусственном интеллекте, для создания гибкости, устойчивости и адаптируемости, необходимых вашей организации,...
Oorwin
oorwin.com
Oorwin — это универсальная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, системой отслеживания кандидатов и управления человеческими ресурсами на базе искусственного интеллекта. Oorwin обеспечивает феноменальный рост кадрового бизнеса благодаря интегрированному подходу к продажам, подбору ...
Loxo
loxo.co
Loxo — это платформа для анализа талантов №1 и мировой лидер в области программного обеспечения для рекрутинга. Унаследованная АТС в том виде, в котором мы ее знаем, через 5 лет не будет существовать. Loxo был разработан для управления полным жизненным циклом подбора персонала с помощью единой прогр...
Gem
gem.com
Gem — это рекрутинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которую любят команды TA. Это помогает вам максимизировать производительность, быстрее нанимать сотрудников и экономить деньги, предоставляя при этом рекрутерам решение, которое они считают простым в использовании. Используйте Gem ...
Careerflow
careerflow.ai
Careerflow — это платформа для поиска и управления работой, которая предлагает множество бесплатных инструментов для упрощения и ускорения процесса поиска работы. Эти инструменты созданы отраслевыми экспертами из крупных технологических компаний (FAANG+) и включают в себя инструмент проверки LinkedI...
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher — это инструмент рекрутинга с искусственным интеллектом, предназначенный для поиска пассивных кандидатов, позволяющий рекрутерам больше сосредоточиться на опыте кандидатов, а не на процессе поиска. Это программное обеспечение помогает нанимать недостаточно представленные таланты и предлагае...
Instahyre
instahyre.com
Ищите и подавайте заявки на вакансии в более чем 10 000 ведущих компаний. Найдите высокооплачиваемую работу в сфере ИТ, программного обеспечения, продаж, маркетинга, операций, финансов и многого другого. Нанимайте лучших специалистов.
Eightfold AI
eightfold.ai
Лидирующая на рынке платформа анализа талантов Eightfold AI помогает организациям удерживать лучших сотрудников, повышать квалификацию и переподготовку своих сотрудников, эффективно нанимать таланты и достигать целей многообразия. Запатентованная платформа искусственного интеллекта глубокого обучени...
TurboHire
turbohire.co
TurboHire — это комплексная платформа автоматизации подбора персонала, созданная для решения различных задач подбора персонала. Инструмент объединяет автоматизацию и аналитику на каждом этапе процесса найма. Созданный для найма больших объемов, он оптимизирует процесс масштабирования команд в корот...
Fuel50
fuel50careerdrive.com
360-градусная обратная связь Fuel50 поддерживает карьерный рост, подтвержденный коллегами, в режиме реального времени. Поддержите бесконечный карьерный рост ваших сотрудников внутри вашей организации. Обратная связь 360 позволяет сотрудникам, руководителям, наставникам и тренерам запрашивать, получа...
Draup
draup.com
Draup — это платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная как для руководителей HR, так и для руководителей продаж. Он предлагает глубокую аналитику и данные для поддержки планирования рабочей силы, набора талантов и развития навыков для руководителей HR. Имея данные о талантах в реж...
BarRaiser
barraiser.com
Будьте объективны и принимайте более обоснованные решения о найме с помощью BarRaiser. Запатентованная платформа BarRaiser Hiring Platform позволяет рекрутерам, менеджерам по найму, специалистам по привлечению талантов и руководителям отдела кадров пользоваться преимуществами помощи в режиме реально...
Tapflow
tapflow.app
Tapflow помогает рекрутерам находить исключительные таланты в LinkedIn за несколько минут. Вместо того, чтобы вручную выполнять фильтрацию в LinkedIn и оценивать профили по отдельности, интеллектуальные алгоритмы Tapflow могут мгновенно определить самые популярные профили для любой роли.
Lightcast
lightcast.io
Lightcast создает ведущую глобальную платформу анализа талантов, помогая работодателям опережать тенденции в области рабочей силы, чтобы гарантировать, что они могут нанимать и удерживать нужных людей. Мы предоставляем аналитическую информацию, которая информирует всех кандидатов и сотрудников — от ...
Beamery
beamery.com
Платформа управления жизненным циклом талантов Beamery — это комплексное решение, которое объединяет данные, искусственный интеллект и интеллект, благодаря чему предприятия, ориентированные на таланты, могут стимулировать стратегическую трансформацию талантов, предоставлять больше человеческого опыт...
BrightHire
brighthire.com
BrightHire — это ведущая платформа Interview Intelligence, встроенная прямо в вашу систему видеоконференций, которая меняет качество найма, помогая людям лучше проводить собеседования и помогая командам нанимать быстрее и с меньшими предвзятостями. Наша технология автоматически записывает и расшифро...
Shortlyst
shortlyst.ai
Shortlyst помогает кадровым организациям быстрее и экономичнее искать, привлекать и нанимать подходящих кандидатов, чтобы они могли закрыть больше вакансий, сократить затраты и время на найм, а также максимизировать свою прибыль. Shortlyst предлагает рекрутерам любого размера чистую и точную базу да...
Queros
app.qureos.com
Наш генератор описаний вакансий позволяет создавать хорошо составленные описания вакансий, которые точно отражают обязанности и требования должности. С помощью нашего инструмента вы можете настроить описания должностей в соответствии с тоном вашей компании, что поможет вам привлечь подходящих кандид...
HiredScore
hiredscore.com
HiredScore — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который предлагает решения для трансформации HR в процессах привлечения и управления талантами. Используя объяснимый искусственный интеллект, автоматизацию и глубокую интеграцию, HiredScore предоставляет упреждающие, побуждающие к действ...
QJumpers
qjumpers.com
Программное обеспечение QJumpers Applicant Tracking Software — это простая в использовании веб-платформа, облегчающая сотрудничество с менеджерами по найму для быстрого получения качественного персонала. Автоматизированные рабочие процессы значительно сокращают время администрирования благодаря инст...
Talenlio
talenlio.com
Откройте для себя идеальный конструктор резюме, чтобы получить работу своей мечты! Наша удобная платформа предлагает настраиваемые шаблоны, советы экспертов и предварительный просмотр в реальном времени. Создайте профессиональное резюме для ATS за считанные минуты и выделитесь среди конкурентов. Нач...
Huntly
huntly.ai
Huntly — это платформа для подбора персонала, которая меняет подход к распределению ИТ-талантов для лучшего удовлетворения потребностей отрасли. Наше решение, основанное на сети профессиональных рекрутеров, облегчает культурные и профессиональные контакты между компаниями и техническими талантами по...
Clovers
clovers.ai
Clover – ваш надежный помощник в подборе кадров. Мы освещаем путь, по которому рекрутерам и командам по найму легко следовать, чтобы они могли принимать уверенные и обоснованные решения на основе своевременной и действенной информации. Платформа Clover для сбора информации о найме объединяет весь жи...
Hirium
hirium.com
Платформа найма нового поколения, основанная на искусственном интеллекте и аналитике: правильно нанимайте сотрудников с помощью нашего искусственного интеллекта и аналитики ✓ 30-дневная бесплатная пробная версия ✓ Кредитная карта не требуется ✓ Цены не зависят от рекрутера Вот 5 причин, почему Hiriu...
Growthspace
growthspace.com
Повышайте ключевые показатели эффективности бизнеса с помощью программ развития под руководством экспертов с помощью Growthspace. Платформа, предназначенная для запуска, управления и измерения эффективности всего спектра обучения, включая индивидуальные или командные программы, обеспечивает эффектив...