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Альтернативы - Internxt

Google Drive

Google Drive

google.com

Google Drive — это служба хранения и синхронизации файлов, разработанная Google. Google Диск, запущенный 24 апреля 2012 года, позволяет пользователям хранить файлы на своих серверах, синхронизировать файлы между устройствами и обмениваться файлами. Помимо веб-сайта, Google Диск предлагает приложения...

iCloud

iCloud

icloud.com

Войдите в iCloud, чтобы получить доступ к своим фотографиям, видео, документам, заметкам, контактам и многому другому. Используйте свой Apple ID или создайте новую учетную запись, чтобы начать пользоваться услугами Apple.

Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive

onedrive.com

Microsoft OneDrive (ранее известный как SkyDrive) — это служба хостинга файлов и служба синхронизации, управляемая Microsoft как часть веб-версии Office. Впервые запущенный в августе 2007 года, OneDrive позволяет пользователям хранить файлы и личные данные, такие как настройки Windows или ключи восс...

Dropbox

Dropbox

dropbox.com

Dropbox — это служба хостинга файлов, управляемая американской компанией Dropbox, Inc. со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, которая предлагает облачное хранилище, синхронизацию файлов, личное облако и клиентское программное обеспечение. Dropbox был основан в 2007 году студентами Массачусет...

TeraBox

TeraBox

terabox.com

Обеспечьте сетевое резервное копирование и синхронизацию файлов. Особенность: большое пространство, высокая скорость, безопасность и стабильность, поддержка ускорения веб-образования и мобильных телефонов. Зарегистрируйтесь сейчас и получите 1 ТБ бесплатного дискового пространства.

iCloud Drive

iCloud Drive

icloud.com

С помощью iCloud Drive вы можете безопасно хранить свои файлы в iCloud и получать к ним доступ на iCloud.com и на компьютере iPhone, iPad, iPod touch, Mac или Windows. Вы также можете автоматически сохранять все файлы в папках «Рабочий стол» и «Документы» на вашем Mac в iCloud Drive. Таким образом, ...

MEGA

MEGA

mega.io

Mega (стилизовано заглавными буквами MEGA) или Mega.nz — это облачное хранилище и служба хостинга файлов, предлагаемая Mega Limited, компанией из Окленда. Услуга предлагается в основном через веб-приложения. Мобильные приложения Mega также доступны для Windows Phone, Android и iOS. Mega известна сво...

Proton Drive

Proton Drive

proton.me

Proton Drive позволяет вам безопасно хранить конфиденциальные документы и делиться ими, а также получать к ним доступ где угодно.

TeleDrive

TeleDrive

teledriveapp.com

Ваше бесплатное неограниченное облачное хранилище. Проект с открытым исходным кодом, который даст вам то, что вы заслуживаете. Использование Telegram API в качестве неограниченного хранилища. Таким образом, вы можете загружать столько, сколько захотите, без каких-либо ограничений.

Amazon Drive

Amazon Drive

amazon.com

Amazon Drive, ранее известный как Amazon Cloud Drive, представляет собой приложение облачного хранилища, управляемое Amazon. Сервис предлагает безопасное облачное хранилище, резервное копирование файлов, обмен файлами и печать фотографий. Используя учетную запись Amazon, файлы и папки можно передава...

Yandex Disk

Yandex Disk

disk.yandex.com

Загружайте файлы, просто перетаскивая их в окно браузера, выполняйте пакетные операции с файлами и папками и публикуйте их сразу после загрузки. Яндекс.Диск сохранит ваши файлы, что бы ни случилось.

iCloud Beta

iCloud Beta

beta.icloud.com

iCloud необходим для обеспечения безопасности, актуальности и доступности личной информации с ваших устройств, где бы вы ни находились. На iCloud.com вы можете получить доступ к своим фотографиям, файлам и другим материалам из любого веб-браузера. Внесенные вами изменения будут синхронизироваться с ...

ShareFile

ShareFile

sharefile.com

Безопасно делитесь контентом и сотрудничайте с клиентами и внутренними командами с любого устройства и из любого места с помощью ShareFile. Департаментам и малым предприятиям нужны простые и безопасные решения для совместной работы с клиентами и друг с другом. С помощью ShareFile используйте любое у...

Docketbook

Docketbook

docketbook.com.au

Для многих предприятий бумажный журнал является источником всей информации о выполненной работе; это также является источником значительных затрат или споров из-за утери или неточных квитанций. Docketbook решает эту проблему с помощью интегрированного решения, сочетающего в себе всегда актуальный см...

Qebot

Qebot

qebot.com

Торговая площадка Qebot сотрудничает с лучшими компаниями-разработчиками программного обеспечения, чтобы бизнес-менеджеры могли покупать цифровые инструменты и приложения, которые помогут управлять и развивать свой бизнес. После покупки к инструментам можно будет получить доступ непосредственно чере...

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