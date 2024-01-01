Interactly.video — это первая в своем роде интерактивная и персонализированная платформа для создания видео без программирования, которая приносит огромную пользу бизнесу, используя интерактивные видео во всех возможных формах, будь то на веб-сайте, в электронной почте, в службе поддержки, онбординге и т. д. Маркетологи могут используйте его для привлечения и квалификации потенциальных клиентов на веб-сайте, в электронной почте, в социальных сетях. Команда предпродаж в SaaS-компаниях может использовать его для предварительной квалификации потенциальных клиентов, стандартизации демонстраций и заключения сделок быстрее, чем раньше.

Веб-сайт: interactly.video

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