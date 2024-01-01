Interactions предоставляет интеллектуальных виртуальных помощников (IVA), которые представляют собой инструменты на базе искусственного интеллекта, улучшающие общение между предприятиями и потребителями. Их технология сочетает искусственный интеллект с человеческим пониманием для создания увлекательного и эффективного взаимодействия. Основная цель IVA Interactions — улучшить качество обслуживания клиентов и оптимизировать коммуникационные процессы. IVA Interactions предназначена для решения широкого спектра задач, позволяя предприятиям оптимизировать свои усилия по привлечению клиентов. Он может помочь в обслуживании клиентов, гарантируя эффективное решение запросов и проблем. IVA также способен обеспечить соответствие требованиям PCI, гарантируя безопасность конфиденциальной финансовой информации. Кроме того, он может управлять социальной поддержкой клиентов, позволяя предприятиям эффективно взаимодействовать с клиентами на платформах социальных сетей. Одной из ключевых особенностей IVA Interactions является ее способность понимать и общаться на человеческом уровне. Это означает, что клиенты могут взаимодействовать с IVA естественным образом, используя свои собственные слова, не ограничиваясь языковыми барьерами или сложными запросами. IVA также отражает имидж бренда бизнеса, обеспечивая персонализированное и последовательное обслуживание клиентов. Более того, IVA Interactions может автоматизировать транзакционные задачи или задачи, основанные на данных, освобождая агентов-людей для сосредоточения внимания на более сложных проблемах, требующих личного внимания. Это повышает производительность агентов и создает более позитивную рабочую среду для сотрудников. В целом, интеллектуальный виртуальный помощник Interactions предлагает предприятиям возможность улучшить общение с клиентами, оптимизировать трудовые ресурсы, улучшить качество обслуживания клиентов и оптимизировать свою деятельность.

Веб-сайт: interactions.com

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