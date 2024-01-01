IntelliPPT

IntelliPPT

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Веб-сайт: intellippt.com

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IntelliPPT — это онлайн-инструмент реферирования, который использует искусственный интеллект для сжатия длинных статей, текста, абзацев, PDF-файлов и других типов документов. Это не только упроститель текста, но и генератор сводных данных, подходящий для различных приложений: от изучения научных статей, исследовательских отчетов, профессиональных электронных писем до технических и официальных документов. Инструмент работает, разбивая и сокращая сложные предложения, тем самым позволяя более эффективно перемещаться по контенту. Кроме того, IntelliPPT полезен для автоматического создания итоговых результатов и преобразования документов в презентации PowerPoint. Его функция преобразования призвана упростить работу докладчиков и повысить их эффективность за счет сокращения времени, затрачиваемого на просмотр документов и создание презентаций. Инструмент также оснащен функцией автоматического выделения важных моментов в тексте для управления фокусом. Платформа предлагает поддержку пользователей, а новым пользователям при регистрации предлагается ряд бесплатных сводок, созданных искусственным интеллектом.

Веб-сайт: intellippt.com

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