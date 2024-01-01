Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для IntelliPPT в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
IntelliPPT — это онлайн-инструмент реферирования, который использует искусственный интеллект для сжатия длинных статей, текста, абзацев, PDF-файлов и других типов документов.
Это не только упроститель текста, но и генератор сводных данных, подходящий для различных приложений: от изучения научных статей, исследовательских отчетов, профессиональных электронных писем до технических и официальных документов.
Инструмент работает, разбивая и сокращая сложные предложения, тем самым позволяя более эффективно перемещаться по контенту. Кроме того, IntelliPPT полезен для автоматического создания итоговых результатов и преобразования документов в презентации PowerPoint.
Его функция преобразования призвана упростить работу докладчиков и повысить их эффективность за счет сокращения времени, затрачиваемого на просмотр документов и создание презентаций.
Инструмент также оснащен функцией автоматического выделения важных моментов в тексте для управления фокусом. Платформа предлагает поддержку пользователей, а новым пользователям при регистрации предлагается ряд бесплатных сводок, созданных искусственным интеллектом.
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением IntelliPPT, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.