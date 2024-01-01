Insycle

Insycle

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: insycle.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Insycle — это платформа управления данными для SaaS-компаний. Подумайте: дедупликация, массовые действия и управление записями данных. В то время как многие продукты, ориентированные на данные, полагаются на демонстрационные приложения и предварительно загруженные пустые экраны состояний, Insycle применил другой подход. С того момента, как вы попадаете на маркетинговый сайт Insycle, вы начинаете путешествие, которое оптимизируется с минимальными трудностями, быстрой настройкой и коротким временем окупаемости. Весь процесс выглядит гладким и удобным для пользователя.

Веб-сайт: insycle.com

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