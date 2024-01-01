InSummary

InSummary

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: insummary.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для InSummary в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

InSummary предназначен для всех, кто хочет тратить больше времени на то, что приносит пользу, и меньше на то, что не приносит пользы. Это инструмент на базе искусственного интеллекта, который автоматически генерирует интеллектуальные обзоры производительности и отчеты о состоянии на основе вашего календаря. Интеллектуальные обзоры производительности InSummary помогут вам получить желаемую оценку, автоматически составляя ответы для самооценки и рекомендуя коллег с напоминаниями о том, чего вы достигли вместе. Интеллектуальные отчеты о состоянии InSummary экономят ваше время, автоматически обобщая ваши еженедельные действия, что помогает вам легко сообщать о своей работе. Интеллектуальные отчеты о состоянии InSummary являются объективными, интерактивными и персонализированными и доставляются автоматически каждую неделю. Зарегистрируйтесь менее чем за 30 секунд и сразу же заставьте интеллектуальные обзоры производительности и интеллектуальные отчеты о состоянии работать на вас.

Веб-сайт: insummary.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением InSummary, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

BizMerlin

BizMerlin

bizmerlin.net

StarMeUp

StarMeUp

starmeup.com

Week Plan

Week Plan

weekplan.net

ITPro

ITPro

itpro.com

1x

1x

1x.com

SEOTesting

SEOTesting

seotesting.com

Pointerpro

Pointerpro

pointerpro.com

HEY Calendar

HEY Calendar

hey.com

GreenLancer

GreenLancer

greenlancer.com

OwlStat

OwlStat

owlstat.io

Pandos

Pandos

pandos.io

SaaS Hub

SaaS Hub

saashub.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности