InSummary предназначен для всех, кто хочет тратить больше времени на то, что приносит пользу, и меньше на то, что не приносит пользы. Это инструмент на базе искусственного интеллекта, который автоматически генерирует интеллектуальные обзоры производительности и отчеты о состоянии на основе вашего календаря. Интеллектуальные обзоры производительности InSummary помогут вам получить желаемую оценку, автоматически составляя ответы для самооценки и рекомендуя коллег с напоминаниями о том, чего вы достигли вместе. Интеллектуальные отчеты о состоянии InSummary экономят ваше время, автоматически обобщая ваши еженедельные действия, что помогает вам легко сообщать о своей работе. Интеллектуальные отчеты о состоянии InSummary являются объективными, интерактивными и персонализированными и доставляются автоматически каждую неделю. Зарегистрируйтесь менее чем за 30 секунд и сразу же заставьте интеллектуальные обзоры производительности и интеллектуальные отчеты о состоянии работать на вас.

Веб-сайт: insummary.com

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