Instrumentl

Instrumentl

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Веб-сайт: instrumentl.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Гранты упрощены, успех увеличен. С Instrumentl ваша работа по гранту становится легкой. Ищите, отслеживайте, управляйте и добивайтесь успеха – и все это на одной удобной платформе. Instrumentl — это SaaS-платформа, которая помогает социальным предприятиям находить, отслеживать и получать грантовое финансирование. Мы заставляем умножить способность некоммерческого сектора оказывать влияние

Веб-сайт: instrumentl.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Instrumentl, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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