Гранты упрощены, успех увеличен. С Instrumentl ваша работа по гранту становится легкой. Ищите, отслеживайте, управляйте и добивайтесь успеха – и все это на одной удобной платформе. Instrumentl — это SaaS-платформа, которая помогает социальным предприятиям находить, отслеживать и получать грантовое финансирование. Мы заставляем умножить способность некоммерческого сектора оказывать влияние

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