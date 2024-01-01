Альтернативы - Instapaper
instagram.com
Instagram (обычно сокращенно IG или Insta) — американская социальная сеть для обмена фотографиями и видео, принадлежащая Facebook, созданная Кевином Систромом и Майком Кригером и первоначально запущенная на iOS в октябре 2010 года. Версия для Android была выпущена в апреле 2012 года, а затем последо...
facebook.com
Facebook (стилизованный под Facebook) — американская онлайн-социальная сеть и служба социальных сетей, базирующаяся в Менло-Парке, штат Калифорния, и флагманская служба одноименной компании Facebook, Inc. Она была основана Марком Цукербергом вместе с другими студентами Гарвардского колледжа и соседя...
X
x.com
X, ранее Twitter — это онлайн-социальная сеть и служба социальных сетей, управляемая американской компанией X Corp., преемницей Twitter, Inc. Twitter — это американская служба микроблогов и социальных сетей, в которой пользователи публикуют сообщения, известные как «твиты», и взаимодействуют с ними...
pinterest.com
Pinterest — это американская служба обмена изображениями и социальных сетей, предназначенная для сохранения и обнаружения информации (в частности, «идей») во Всемирной паутине с использованием изображений и, в меньшем масштабе, анимированных GIF-файлов и видео в форме досок для объявлений. Сайт был ...
Snapchat
snapchat.com
Snapchat позволяет вам легко общаться с друзьями, просматривать истории со всего мира и узнавать новости в Discover. Жизнь веселее, когда ты живешь настоящим моментом! Snapchat — американское мультимедийное приложение и служба обмена мгновенными сообщениями, разработанная Snap Inc., первоначально S...
reddit.com
Reddit (стилизован под логотип Reddit) — американский сайт социальных новостей, рейтингов веб-контента и дискуссионных сайтов. Зарегистрированные участники отправляют на сайт контент, такой как ссылки, текстовые сообщения и изображения, за который затем голосуют другие участники. Сообщения организо...
Tumblr
tumblr.com
Tumblr (стилизовано под tumblr и произносится как «тумблер») — американский веб-сайт микроблогов и социальных сетей, основанный Дэвидом Карпом в 2007 году и в настоящее время принадлежащий Automattic. Сервис позволяет пользователям публиковать мультимедийный и другой контент в коротком блоге. Пользо...
Meetup
meetup.com
Найдите группы, которые проводят онлайн- или очные мероприятия, и познакомьтесь с людьми в вашем местном сообществе, которые разделяют ваши интересы.
SlideShare
slideshare.net
Находите, делитесь и представляйте презентации и инфографику с крупнейшим в мире профессиональным сообществом по обмену контентом.
Glitch
glitch.com
Простые, мощные и бесплатные инструменты для создания и использования миллионов приложений.
BuzzFeed
buzzfeed.com
В BuzzFeed есть последние новости, актуальные журналистские статьи, викторины, видео, новости о знаменитостях, видеоролики о вкусной еде, рецепты, лайфхаки своими руками и все самые актуальные новости, которыми вы захотите поделиться с друзьями. Авторские права BuzzFeed, Inc. Все права защищены.
LiveJournal
livejournal.com
Ваша жизнь – лучшая история! Просто начните свой блог сегодня!
Digg
digg.com
Digg — это домашняя страница в Интернете, на которой представлены лучшие статьи, видеоролики и оригинальный контент, о которых сейчас говорят в сети.
Diligent Director
diligent.com
Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.
Social Inviter
socialinviter.com
Social Inviter enables the user to import contacts, import friends, send the message and post content to social networks in clicks.
CoFoundersLab
cofounderslab.com
CoFoundersLab uses AI algorithms to recommend clients' the best candidates for a cofounder, team member or advisor.
MindSumo
mindsumo.com
MindSumo helps companies crowdsource new ideas and insights from over 400,000 users. The MindSumo community is made up of over 400,000 Millennial and Gen Z students at some of the top universities in the world. Over 100 of the Fortune 500 have used MindSumo to source breakthrough ideas, capture valu...
SalesHookup
saleshookup.com
SalesHookup is a platform that saves sales professionals 10+ hrs a month with networking by simplifying the process into 3 steps: 1. Select a time slot 2. We'll match you with another member and send you an intro 3. Connect on our video platform and have fun SalesHookup launched in 2021 and has grow...
Groupsite
groupsite.com
Постройте свое сообщество правильно. Сайт группы позволяет вашей группе общаться, сотрудничать и создавать сети для реализации вашей миссии, организации, дела или компании. Групповые сайты являются модульными, настраиваемыми, мобильными и привлекательными. Групповые сайты включают в себя: - Обсужден...