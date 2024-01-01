Альтернативы - Instapaper

Instagram

instagram.com

Instagram (обычно сокращенно IG или Insta) — американская социальная сеть для обмена фотографиями и видео, принадлежащая Facebook, созданная Кевином Систромом и Майком Кригером и первоначально запущенная на iOS в октябре 2010 года. Версия для Android была выпущена в апреле 2012 года, а затем последо...