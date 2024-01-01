Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Клиентская база данных в реальном времени. Instant предназначен для создания приложений реального времени и автономных приложений. Мы упрощаем создание совместных продуктов, таких как Notion или Figma. Instant — это современная Firebase.

Веб-сайт: instantdb.com

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