Instant Singer — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям стать певцом всего за две минуты. С помощью этого инструмента пользователи могут бесплатно клонировать свой голос и легко заменить голос любого певца своим, просто нажав кнопку. Он предлагает выбор голосов, и пользователи могут легко менять их в любой песне по своему выбору. Процесс использования Instant Singer занимает всего две минуты, что делает его быстрым и эффективным. Пользователи имеют возможность записать свое пение песни «Twinkle, Twinkle, Little Star» или преобразовать любую песню по своему выбору, вставив ее ссылку на YouTube. Инструмент обещает предоставить высококачественные результаты и предлагает бесплатную пробную версию, позволяющую пользователям опробовать четыре преобразованных образца, прежде чем переходить к платным вариантам. Instant Singer предлагает различные тарифные планы, включая стартовый пакет, который предлагает клонирование голоса, и четыре образца бесплатно. . Для пользователей, которым нужны дополнительные функции и конверсии, есть пакет Lite Pack, который можно приобрести по цене 1,99 доллара США за кредит, что дает два кредита за конверсию. Пакет Pro Pack предлагает восемь кредитов за конверсию по сниженной ставке 1,49 доллара США за кредит. Поддержка клиентов доступна через платформу Discord. Подводя итог, Instant Singer — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям клонировать свой голос и легко заменять вокал любой песни своим собственным. Он предлагает различные варианты цен, обеспечивает быстрый и удобный интерфейс и обещает высококачественные результаты.

Веб-сайт: instantsinger.com

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