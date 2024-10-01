Альтернативы - Instant Financial

ZayZoom

zayzoon.com

ZayZoon — это платформа расширения финансовых возможностей для малого и среднего бизнеса. С ZayZoon день зарплаты наконец-то наступает одним нажатием кнопки. Это бесплатно для работодателей и занимает всего 30 минут. Однако сотрудники могут использовать ZayZoon для получения оплаты в любое время. Пл...