Альтернативы - Instagram

Facebook

Facebook

facebook.com

Facebook (стилизованный под Facebook) — американская онлайн-социальная сеть и служба социальных сетей, базирующаяся в Менло-Парке, штат Калифорния, и флагманская служба одноименной компании Facebook, Inc. Она была основана Марком Цукербергом вместе с другими студентами Гарвардского колледжа и соседя...

X

X

x.com

X, ранее Twitter — это онлайн-социальная сеть и служба социальных сетей, управляемая американской компанией X Corp., преемницей Twitter, Inc. Twitter — это американская служба микроблогов и социальных сетей, в которой пользователи публикуют сообщения, известные как «твиты», и взаимодействуют с ними...

Pinterest

Pinterest

pinterest.com

Pinterest — это американская служба обмена изображениями и социальных сетей, предназначенная для сохранения и обнаружения информации (в частности, «идей») во Всемирной паутине с использованием изображений и, в меньшем масштабе, анимированных GIF-файлов и видео в форме досок для объявлений. Сайт был ...

Snapchat

Snapchat

snapchat.com

Snapchat позволяет вам легко общаться с друзьями, просматривать истории со всего мира и узнавать новости в Discover. Жизнь веселее, когда ты живешь настоящим моментом! Snapchat — американское мультимедийное приложение и служба обмена мгновенными сообщениями, разработанная Snap Inc., первоначально S...

Reddit

Reddit

reddit.com

Reddit (стилизован под логотип Reddit) — американский сайт социальных новостей, рейтингов веб-контента и дискуссионных сайтов. Зарегистрированные участники отправляют на сайт контент, такой как ссылки, текстовые сообщения и изображения, за который затем голосуют другие участники. Сообщения организо...

Tumblr

Tumblr

tumblr.com

Tumblr (стилизовано под tumblr и произносится как «тумблер») — американский веб-сайт микроблогов и социальных сетей, основанный Дэвидом Карпом в 2007 году и в настоящее время принадлежащий Automattic. Сервис позволяет пользователям публиковать мультимедийный и другой контент в коротком блоге. Пользо...

Instapaper

Instapaper

instapaper.com

Instapaper — это служба закладок, которая позволяет сохранять веб-контент, чтобы его можно было «прочитать позже» на другом устройстве, например, на электронном устройстве, смартфоне или планшете. Сервис был основан в 2008 году Марко Арментом и на конец 2011 года насчитывал около 2 миллионов пользов...

Meetup

Meetup

meetup.com

Найдите группы, которые проводят онлайн- или очные мероприятия, и познакомьтесь с людьми в вашем местном сообществе, которые разделяют ваши интересы.

SlideShare

SlideShare

slideshare.net

Находите, делитесь и представляйте презентации и инфографику с крупнейшим в мире профессиональным сообществом по обмену контентом.

Glitch

Glitch

glitch.com

Простые, мощные и бесплатные инструменты для создания и использования миллионов приложений.

BuzzFeed

BuzzFeed

buzzfeed.com

В BuzzFeed есть последние новости, актуальные журналистские статьи, викторины, видео, новости о знаменитостях, видеоролики о вкусной еде, рецепты, лайфхаки своими руками и все самые актуальные новости, которыми вы захотите поделиться с друзьями. Авторские права BuzzFeed, Inc. Все права защищены.

LiveJournal

LiveJournal

livejournal.com

Ваша жизнь – лучшая история! Просто начните свой блог сегодня!

Digg

Digg

digg.com

Digg — это домашняя страница в Интернете, на которой представлены лучшие статьи, видеоролики и оригинальный контент, о которых сейчас говорят в сети.

Diligent Director

Diligent Director

diligent.com

Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.

Diligent Administrator

Diligent Administrator

diligent.com

Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.

Social Inviter

Social Inviter

socialinviter.com

Social Inviter enables the user to import contacts, import friends, send the message and post content to social networks in clicks.

CoFoundersLab

CoFoundersLab

cofounderslab.com

CoFoundersLab uses AI algorithms to recommend clients' the best candidates for a cofounder, team member or advisor.

MindSumo

MindSumo

mindsumo.com

MindSumo helps companies crowdsource new ideas and insights from over 400,000 users. The MindSumo community is made up of over 400,000 Millennial and Gen Z students at some of the top universities in the world. Over 100 of the Fortune 500 have used MindSumo to source breakthrough ideas, capture valu...

SalesHookup

SalesHookup

saleshookup.com

SalesHookup is a platform that saves sales professionals 10+ hrs a month with networking by simplifying the process into 3 steps: 1. Select a time slot 2. We'll match you with another member and send you an intro 3. Connect on our video platform and have fun SalesHookup launched in 2021 and has grow...

Groupsite

Groupsite

groupsite.com

Постройте свое сообщество правильно. Сайт группы позволяет вашей группе общаться, сотрудничать и создавать сети для реализации вашей миссии, организации, дела или компании. Групповые сайты являются модульными, настраиваемыми, мобильными и привлекательными. Групповые сайты включают в себя: - Обсужден...

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