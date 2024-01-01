Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Infoset — ведущая облачная омниканальная платформа поддержки и продаж. С помощью Infoset вы можете легко управлять всеми каналами поддержки и продаж, такими как входящие/исходящие звонки (облачный колл-центр, облачный коммутатор), электронная почта, чат, чат-бот, социальные сети, с единой платформы.

Веб-сайт: infoset.app

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