Infoset

Infoset

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: infoset.app

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Infoset — ведущая облачная омниканальная платформа поддержки и продаж. С помощью Infoset вы можете легко управлять всеми каналами поддержки и продаж, такими как входящие/исходящие звонки (облачный колл-центр, облачный коммутатор), электронная почта, чат, чат-бот, социальные сети, с единой платформы.
Категории:
Business
Программное обеспечение службы поддержки

Веб-сайт: infoset.app

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Infoset, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

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Zendesk

Zendesk

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Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

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zoho.com

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

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