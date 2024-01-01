Альтернативы - Influencer Marketing AI

Later

Later

later.com

Later — это платформа для маркетинга и коммерции в социальных сетях, которая помогает владельцам бизнеса, создателям, агентствам и командам социальных сетей развивать свои бренды и бизнес в Интернете. Later поможет вам сэкономить время и развивать свой бизнес, упрощая управление всей вашей стратеги...

Impact

Impact

impact.com

Impact.com, ведущая глобальная платформа управления партнерскими отношениями, с момента ее основания в 2008 году меняет способы поиска и управления всеми типами партнерских отношений, включая филиалы, влиятельных лиц, издателей коммерческого контента, B2B и т. д. Созданная платформа помогает компани...

LTK

LTK

shopltk.com

Покупайте новинки в сфере моды, дома, красоты и фитнеса от влиятельных лиц LTK, которым вы доверяете. Идеи рабочей одежды, свадебные платья для гостей, образы для путешествий и многое другое.

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

PartnerStack — это комплексное решение для партнерских отношений. Платформа поддерживает партнерский маркетинг, реферальную и реселлерскую деятельность, а также решает вопросы управления партнерскими приложениями, взаимодействия, атрибуции, обучения, выплат, соответствия требованиям и дополнительных...

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Компания Meltwater, пионер в области медиа-аналитики, предоставляет специалистам по связям с общественностью, коммуникациям и маркетингу информационное преимущество, необходимое им для того, чтобы оставаться впереди, а также единое комплексное решение для повышения эффективности. Это единственное ко...

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

Комплексная платформа управления влиятельными лицами на базе искусственного интеллекта. Активируйте больше влиятельных лиц в кратчайшие сроки. 6 миллионов+ влиятельных лиц | 4 социальных канала | 1 удобная платформа на базе искусственного интеллекта. Нам доверяют более 100 ведущих мировых брендов и ...

Keyhole

Keyhole

keyhole.co

Keyhole помогает маркетологам измерять, улучшать и сообщать о влиянии, которое они оказывают на социальные сети. Продукты Keyhole для прослушивания социальных сетей, отслеживания влиятельных лиц и анализа социальных сетей помогают маркетологам улучшить свою стратегию в социальных сетях и доказать с...

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

Превратите своих клиентов в чемпионов бренда с помощью BrandChamp. BrandChamp оптимизирует активацию и управление программами по защите бренда, как никогда раньше. Присоединяйтесь к самым быстрорастущим брендам, чтобы увеличить продажи рефералов и стимулировать пользовательский контент посредством у...

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Ведущая маркетинговая платформа для влиятельных лиц Octoly помогает брендам повысить свою узнаваемость, завоевать доверие и увеличить продажи, объединяя проверенных микровлиятельных лиц и потребителей в большом масштабе. Бренды используют наше курируемое сообщество для создания публикаций в социаль...

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Emplifi — это ведущая унифицированная платформа CX, созданная для объединения маркетинга, ухода и коммерции, чтобы помочь компаниям устранить разрыв в уровне качества обслуживания клиентов. Emplifi — глобальная компания с более чем 20-летним опытом работы в отрасли, помогающая более чем 20 000 бренд...

GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero — это мощное программное обеспечение для партнерского, влиятельного и реферального маркетинга — все в одном. Начиная всего с 49 долларов США, GrowthHero масштабируется вместе с вами! Полностью гибкие инструменты для вашего успеха: - Партнерский портал с белой маркировкой, полная настройка...

GRIN

GRIN

grin.co

GRIN — лучшее программное обеспечение для влиятельного маркетинга для брендов электронной коммерции. Наша платформа на базе искусственного интеллекта включает в себя более 32 миллионов влиятельных лиц, рабочую комнату для проведения кампаний, отчетность и аналитику, платежи и выполнение продуктов, п...

Influencer Searcher

Influencer Searcher

influencersearcher.com

Influencer Searcher — это инструмент, используемый для выявления влиятельных лиц на основе характера их контента (например, мода, игры, мамы) и предоставления информации об их аудитории. Этот инструмент также помогает вам отслеживать и управлять кампаниями влиятельных лиц, группируя влиятельных лиц,...

Perpetua

Perpetua

perpetua.io

Универсальная розничная медиа-платформа Perpetua помогает брендам вывести эффективность рекламы на новый уровень. Мы предоставляем вам инструменты, средства автоматизации и контроля, необходимые для полной реализации вашего рекламного потенциала на Amazon, Walmart, Instacart и других платформах.

Upfluence

Upfluence

upfluence.com

Upfluence предоставляет брендам все инструменты, необходимые для оптимизации кампаний по привлечению влиятельных лиц и увеличения продаж. Найдите лучших влиятельных лиц с помощью набора инструментов Upfluence для поиска влиятельных лиц, включая большую базу данных проверенных влиятельных лиц, органи...

Lolly

Lolly

lolly.com

Lolly.com — это единое решение для маркетинга влияния, позволяющее брендам максимизировать присутствие своего бренда с помощью авторов в Instagram, TikTok и YouTube.

HypeAuditor

HypeAuditor

hypeauditor.com

HypeAuditor — SaaS-компания, предлагающая комплексные решения брендам, агентствам и платформам, работающим с влиятельными лицами. HypeAuditor разработал комплексный набор инструментов и отчетов для анализа влиятельных лиц в Instagram, YouTube, TikTok, Twitch и Twitter, а также для планирования марк...

joinbrands

joinbrands

joinbrands.com

​JoinBrands — это площадка для влиятельных лиц и пользовательского контента (UGC), где вы можете быстро связать свой бренд с тысячами создателей контента и влиятельными лицами TikTok для продвижения ваших продуктов и услуг.

Julius

Julius

juliusworks.com

Julius — это платформа влиятельного маркетинга, предлагающая масштабируемые решения для всей воронки продаж, основанные на данных. Ее запатентованная технология удовлетворяет уникальные потребности корпоративных клиентов в выявлении, активации, точном измерении и получении максимальной отдачи от сво...

BrandMaxima

BrandMaxima

brandmaxima.com

BrandMaxima — это ведущая SaaS-платформа для поиска и анализа влиятельных лиц с крупнейшей в мире базой данных влиятельных лиц, насчитывающей 103,5 миллиона влиятельных лиц в Instagram, Tiktok, YouTube и Twitter. Функции BrandMaxima включают в себя обнаружение влиятельных лиц, аналитику влиятельных ...

Traackr

Traackr

traackr.com

Traackr — это система учета для маркетинга влияния на основе данных, предоставляющая информацию и инструменты, необходимые для запуска эффективных программ маркетинга влияния. Наша платформа позволяет маркетологам добиться большего влияния и рентабельности инвестиций, инвестируя в правильные стратег...

Wowzi

Wowzi

wowzi.co

Wowzi — ведущая мировая технологическая компания, которая позволяет малым и средним предприятиям, транснациональным корпорациям, креативным агентствам, исследовательским компаниям и неправительственным организациям подключаться к нашему разнообразному сообществу африканских авторов. Платформа Wowzi ...

Tagshop

Tagshop

tagshop.ai

Tagshop — это социальная коммерция, пользовательский контент и визуальная платформа для покупок для брендов электронной коммерции и интернет-магазинов, позволяющая активировать пользовательский контент или социальный контент брендов путем маркировки продуктов и публикации галерей с возможностью поку...

Roster

Roster

getroster.com

Влияние есть у каждого, и лучшие бренды используют Roster, чтобы использовать его. С помощью Roster компании превращают преданных клиентов в представителей бренда, которые повышают узнаваемость в социальных сетях, стимулируют маркетинговые инициативы, такие как обзоры, и увеличивают доход. Комплексн...

Audiense

Audiense

audiense.com

Все, что вам нужно, чтобы понять аудиторию и получить лучшие маркетинговые результаты, результаты в социальных сетях, результаты влиятельных лиц, медиа-стратегии, стратегии роста или окупаемость рекламных расходов. Поставьте сегментацию потребителей и культурные особенности в центр своей стратегии ...

Fohr

Fohr

fohr.co

В Fohr мы считаем, что посольский маркетинг – это маркетинг влияния в лучшем виде. Это та реклама, которую вы помните, и в то же время та реклама, которую вы забываете, вообще была рекламой. Он построен на любви к бренду, рассказывании историй и честности. Fohr стала первой в мире платформой влиятел...

LoudCrowd

LoudCrowd

loudcrowd.com

Маркетинг – это экспериментирование. И следующий замечательный эксперимент для вашей стратегии цифрового маркетинга — это использование пользовательского контента (UGC) для расширения вашей аудитории, усиления ее вовлечения и увеличения доходов. Это происходит с LoudCrowd. LoudCrowd сотрудничает с н...

Influence.co

Influence.co

influence.co

За последние 4 года мы создали самое большое сообщество реальных людей в экономике влияния. Мы работаем с более чем 170 тысячами влиятельных лиц, более чем 35 тысячами брендов и более чем 10 тысячами агентств. Наша платформа позволяет вам мгновенно находить, привлекать и связываться с влиятельными л...

TrueFanz Influencers

TrueFanz Influencers

truefanz.com

TrueFanz помогает создателям контента и брендам получать деньги за публикации в Интернете. На TrueFanz ваши самые большие сторонники становятся активными участниками, предлагая им VIP-доступ к вашему контенту. С TrueFanz вы можете предоставить своим самым большим сторонникам доступ к контенту, сообщ...

OkFans

OkFans

okfans.com

Okfans — это веб-сайты с подпиской, на которых создатели контента, такие как ютуберы, фитнес-тренеры, модели, создатели контента, общественные деятели и создатели контента для взрослых, могут зарабатывать деньги, начиная свой бизнес по подписке, чтобы монетизировать свою профессию. Поклонники могут ...

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