Альтернативы - Influencer Marketing AI

Fohr

fohr.co

В Fohr мы считаем, что посольский маркетинг – это маркетинг влияния в лучшем виде. Это та реклама, которую вы помните, и в то же время та реклама, которую вы забываете, вообще была рекламой. Он построен на любви к бренду, рассказывании историй и честности. Fohr стала первой в мире платформой влиятел...