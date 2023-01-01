WebCatalog
InfinityFree

InfinityFree

app.infinityfree.net

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для InfinityFree в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Бесплатный безлимитный веб-хостинг. Полностью бесплатный хостинг сайтов с неограниченным дисковым пространством и пропускной способностью.

Веб-сайт: infinityfree.net

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением InfinityFree, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

FreeHosting.io

FreeHosting.io

freehosting.io

Krystal

Krystal

krystal.uk

Neocities

Neocities

neocities.org

WebStarts

WebStarts

webstarts.com

AnonFiles

AnonFiles

anonfiles.com

Podbean

Podbean

podbean.com

Ufile

Ufile

ufile.io

HostGator

HostGator

hostgator.com

Hoganhost

Hoganhost

hoganhost.com.ng

Simply.com

Simply.com

simply.com

Hostinger

Hostinger

hostinger.com

Thumbsnap

Thumbsnap

thumbsnap.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности