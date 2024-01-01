Infer — это комплексная аналитическая платформа машинного обучения (ML), которая революционизирует отношения между ML и SQL. Он предлагает инновационный подход под названием SQL-inf, который упрощает сложные аналитические задачи, сохраняя при этом точность. С Infer аналитики могут легко решать бизнес-задачи, используя мощные команды SQL. Одной из ключевых особенностей Infer является искусственный интеллект коллег, который действует как личный помощник по аналитике. Coworker AI обеспечивает автоматизированную визуализацию и аналитику, используя искусственный интеллект (ИИ), чтобы направлять аналитиков к соответствующему описанию данных. Эта функция экономит время и повышает эффективность анализа. Infer также предлагает функцию рассказывания историй, позволяющую аналитикам преобразовывать данные в увлекательные повествования. Выходя за рамки простых цифр, эта функция делает идеи более понятными и действенными, привлекая аудиторию. Кроме того, Infer позволяет реализовать аналитику посредством автоматизации задач и планирования. Аналитики могут легко включать полученные на основе данных знания в ежедневные операции, гарантируя, что эти данные всегда будут своевременными и актуальными. Что касается вариантов использования, Infer поддерживает широкий спектр приложений, включая анализ оттока, анализ текста, сегментацию клиентов, оценку потенциальных клиентов, прогнозирование спроса, поиск сходства пользователей, анализ жизненной ценности, аналитику продуктов, маркетинговую аналитику, анализ конверсий, анализ мошенничества и т. д. и кредитный скоринг. Кроме того, Infer легко интегрируется с различными источниками данных, позволяя аналитикам связывать и консолидировать данные в одном месте. Это гарантирует, что вся информация актуальна и готова к анализу. В целом, Infer предоставляет аналитикам сверхспособности, позволяющие им находить ценную информацию, делать прогнозы, выявлять закономерности и эффективно решать бизнес-проблемы без необходимости иметь ученую степень в области машинного обучения.

Веб-сайт: getinfer.io

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