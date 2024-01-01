Альтернативы - ImTranslator

Google Translate

Google Translate

translate.google.com

Google Translate — это бесплатная многоязычная служба нейронного машинного перевода, разработанная Google для перевода текста и веб-сайтов с одного языка на другой. Он предлагает интерфейс веб-сайта, мобильное приложение для Android и iOS, а также интерфейс программирования приложений, который помог...

DeepL Translator

DeepL Translator

deepl.com

DeepL Translator — это бесплатная служба нейронного машинного перевода, запущенная 28 августа 2017 года и разработанная компанией DeepL GmbH (Linguee) со штаб-квартирой в Кельне, Германия. Он получил положительную оценку в прессе, утверждающей, что он более точен и детализирован, чем Google Translat...

Microsoft Translator

Microsoft Translator

bing.com

Microsoft Translator — это многоязычная облачная служба машинного перевода, предоставляемая Microsoft. Microsoft Translator интегрирован во множество продуктов для потребителей, разработчиков и предприятий; включая Bing, Microsoft Office, SharePoint, Microsoft Edge, Microsoft Lync, Yammer, Skype Tra...

Yandex Translate

Yandex Translate

translate.yandex.com

Бесплатный онлайн-перевод с французского, русского, испанского, немецкого, итальянского и ряда других языков на английский и обратно, словарь с транскрипцией, произношением и примерами использования. Яндекс.Переводчик работает со словами, текстами и веб-страницами.

U-Dictionary Translator

U-Dictionary Translator

u-dictionary.com

Легко переводите тексты на 108 языков.

Microsoft Translator Conversations

Microsoft Translator Conversations

translator.microsoft.com

Преодолейте языковой барьер. Переведенные разговоры на разных устройствах, для чатов один на один и для взаимодействия в больших группах.

네이버 파파고

네이버 파파고

papago.naver.com

Папаго, умный переводчик с искусственным интеллектом, мечтает о мире, в котором общение происходит без языковых барьеров. Навер Папаго

iTranslate Web

iTranslate Web

itranslate.com

iTranslate — ведущий бесплатный переводчик/преподаватель.

Translate.com

Translate.com

translate.com

Экспертные языковые решения для бизнеса любого размера. 25 тысяч+ профессиональных переводчиков. 90 языковых пар. Круглосуточная служба онлайн-переводов. API.

Lingva Translate

Lingva Translate

lingva.ml

Получает переводы без использования каких-либо служб Google, предотвращая их отслеживание.

Google Translation Hub

Google Translation Hub

cloud.google.com

Быстрый перевод. Сохранение формата. Прозрачное ценообразование. Сделайте свои документы многоязычными одним щелчком мыши. Переводите с 1 на многие языки за один шаг! Легко переводите контент на 135 языков с помощью интуитивно понятного и удобного для бизнеса интерфейса и при необходимости интегрир...

Lingvanex

Lingvanex

lingvanex.com

Машинный перевод: переводите миллионы текстов, аудио, файлов и веб-сайтов по фиксированной цене с полной защитой конфиденциальности. Бесплатная 2-недельная пробная версия.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
WebCatalog Spaces
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности