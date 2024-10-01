Альтернативы - Impress.ai

Indeed

Indeed

indeed.com

Indeed — это американская всемирная поисковая система по трудоустройству для списков вакансий, запущенная в ноябре 2004 года. Это дочерняя компания японской Recruit Co. Ltd., ее штаб-квартиры расположены в Остине, штат Техас, и Стэмфорде, штат Коннектикут, а также дополнительные офисы по всему миру....

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox, признанная Gartner одной из наиболее предпочтительных платформ HCM в Азиатско-Тихоокеанском регионе, представляет собой облачную систему HRMS нового поколения. При поддержке Sequoia, Lightspeed и Endiya Partners, Darwinbox обеспечивает HR-технологический опыт более чем 900 тысяч сотрудник...

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

Handshake for Employers — единственная универсальная платформа для раннего набора талантов, имеющая доступ к более чем 10 миллионам отзывчивых студентов и выпускников. В университетах, общественных колледжах и программах альтернативного образования (учебные курсы, программы корпоративного обучения),...

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Быстрее нанимают, лучше нанимают. Zoho Recruit — это облачная система отслеживания кандидатов, созданная для предоставления разнообразных комплексных решений по найму кадровых агентств, корпоративных HR-специалистов и временной рабочей силы. С нашим интуитивно понятным программным обеспечением для ...

LinkedIn Recruiter

LinkedIn Recruiter

linkedin.com

Используйте приложение LinkedIn Recruiter, чтобы быть в курсе процесса подбора персонала, когда вы в пути. Быстро отвечайте кандидатам, как только они ответят на ваши сообщения. Найдите всю сеть LinkedIn, насчитывающую более 645 миллионов участников, и свяжитесь с нужными людьми на открытые вакансии...

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue — это ваша комплексная платформа для найма персонала с программным обеспечением для видеоинтервью, оценкой, текстовыми инструментами рекрутинга и диалоговыми чат-ботами с искусственным интеллектом. Создайте более быстрый, справедливый и дружелюбный процесс найма с помощью HireVue. Наше прогр...

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound (ранее AngelList Talent) AngelList — это американский веб-сайт для стартапов, инвесторов-ангелов и соискателей работы, желающих работать в стартапах. Целью платформы, созданной в 2010 году, является демократизация инвестиционного процесса и помощь стартапам в решении их задач по сбору сре...

Manatal

Manatal

manatal.com

Manatal — это новое поколение программного обеспечения для подбора персонала. Простая в реализации и созданная с использованием новейших технологий, платформа была разработана для оптимизации и упрощения процессов подбора персонала, от поиска до адаптации и за его пределами. Нанимайте сотрудников лу...

SignalHire

SignalHire

signalhire.com

SignalHire — лучший и простой способ получить контактную информацию о любом человеке в Интернете. Независимо от того, являетесь ли вы рекрутером или поставщиком услуг, менеджером по продажам или маркетингу, у вас должен быть под рукой SignalHire. Используйте SignalHire из более чем 350 миллионов про...

JobDiva

JobDiva

jobdiva.com

JobDiva — это лучшая система подбора и подбора персонала ATS, CRM и VMS, ориентированная на ваш успех! JobDiva предлагает рекрутерам неограниченное бесплатное обучение использованию своего решения по подбору персонала и подбору персонала, включая агрегирование резюме и отслеживание кандидатов. Запро...

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo — это платформа для анализа талантов №1 и мировой лидер в области программного обеспечения для рекрутинга. Унаследованная АТС в том виде, в котором мы ее знаем, через 5 лет не будет существовать. Loxo был разработан для управления полным жизненным циклом подбора персонала с помощью единой прогр...

Gem

Gem

gem.com

Gem — это рекрутинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которую любят команды TA. Это помогает вам максимизировать производительность, быстрее нанимать сотрудников и экономить деньги, предоставляя при этом рекрутерам решение, которое они считают простым в использовании. Используйте Gem ...

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, победитель SIA 2021 года за самые инновационные HR-технологии, предоставляет решения для найма, включая виртуальные оценки, кодирование/видеоинтервью, экранные боты и многое другое, для масштабирования качественного найма талантов для предприятий, кад...

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Компания Braintrust совершает революцию в подборе персонала с помощью Braintrust AIR, первой и единственной в мире комплексной платформы для подбора персонала с использованием искусственного интеллекта. Braintrust AIR, обученная на основе человеческих знаний и собственных данных, сокращает время най...

Adway

Adway

adway.ai

Намного проще. Намного умнее. Гораздо больше таланта. Получите доступ ко всей рабочей силе с помощью автоматизированного социального рекрутингового маркетинга. Мы автоматизируем привлечение талантов, вы приветствуете их на борту.

Comeet

Comeet

comeet.co

Comeet — это система отслеживания кандидатов и платформа найма для малых и средних компаний, ориентированных на быстрый рост. Отмеченная наградами облачная платформа обеспечивает широкие возможности для совместной работы и предлагает командам по найму простой и удобный в использовании дизайн, динами...

Whippy

Whippy

whippy.ai

Whippy — это мощная платформа для обмена SMS и электронной почтой, предназначенная для повышения продуктивности бизнеса и взаимодействия с клиентами с помощью технологий автоматизации и искусственного интеллекта. Ключевые продукты включают в себя Team Inbox, Campaigns, Automations, AI Integration, S...

FinalScout

FinalScout

finalscout.com

Масштабный поиск и распространение электронной почты с помощью ChatGPT. Извлекайте действительные адреса электронной почты из LinkedIn и создавайте индивидуальные электронные письма на основе профиля LinkedIn с помощью ChatGPT, гарантируя доставляемость электронной почты до 98%. Масштабируйте свои ...

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt — это глобальная платформа для найма, которая помогает быстрорастущим компаниям находить, привлекать и нанимать лучшие таланты мира. Наш алгоритм мгновенно подбирает работодателей к талантам на основе их конкретных требований в разных странах, регионах и часовых поясах, а также использует п...

Fetcher

Fetcher

fetcher.ai

Fetcher — это инструмент рекрутинга с искусственным интеллектом, предназначенный для поиска пассивных кандидатов, позволяющий рекрутерам больше сосредоточиться на опыте кандидатов, а не на процессе поиска. Это программное обеспечение помогает нанимать недостаточно представленные таланты и предлагае...

Cutshort

Cutshort

cutshort.io

Cutshort — платформа карьерного роста для современных специалистов. Он объединяет более 3 миллионов профессионалов премиум-класса и передовой искусственный интеллект, которые помогают 20 тысячам рекрутеров нанимать или направлять нужных специалистов, находить возможности карьерного роста и делиться ...

Eightfold AI

Eightfold AI

eightfold.ai

Лидирующая на рынке платформа анализа талантов Eightfold AI помогает организациям удерживать лучших сотрудников, повышать квалификацию и переподготовку своих сотрудников, эффективно нанимать таланты и достигать целей многообразия. Запатентованная платформа искусственного интеллекта глубокого обучени...

Fountain

Fountain

fountain.com

Fountain объединяет подбор персонала в одном месте, поэтому вы можете быстрее нанимать лучших людей, независимо от того, являетесь ли вы крупным предприятием, франшизой или малым бизнесом. Отслеживайте, управляйте и внедряйте данные в любом месте. Независимо от того, есть ли у вас одно или 1000 мест...

eRecruiter

eRecruiter

erecruiter.pl

Эффективный и удобный подбор персонала. eRecruiter — самая популярная платформа управления подбором персонала в Польше, которую ежедневно используют тысячи рекрутеров для поиска заявок на работу, связи с кандидатами и сотрудничества с бизнесом из одного места. Эта система также помогает управлять по...

Param.ai

Param.ai

param.ai

Программное обеспечение Param для подбора персонала помогает автоматизировать утомительные, повторяющиеся ручные задачи, такие как проверка резюме. Он снабжает рекрутеров средствами для эффективного решения все более сложных задач по подбору персонала.

HireHive

HireHive

hirehive.com

HireHive — это простой процесс найма персонала. Наше простое программное решение для подбора персонала позволяет компаниям любого размера управлять всем процессом подбора персонала от начала до конца в одном месте. Вы можете создавать объявления о вакансиях и размещать их на досках объявлений, в соц...

Triplebyte

Triplebyte

triplebyte.com

Резюме — ненадежный индикатор настоящих технических навыков. Используйте основанную на данных оценку Triplebyte, чтобы выявить квалифицированных кандидатов, прежде чем тратить время на технические проверки. Screen использует стандартизированные технические оценки Triplebyte, подкрепленные данными, д...

Apploi

Apploi

apploi.com

Apploi — это решение для отслеживания кандидатов, призванное помочь предприятиям здравоохранения делиться объявлениями о вакансиях на нескольких досках вакансий для поиска и привлечения кандидатов. Платформа позволяет администраторам планировать собеседования, создавать заметки и автоматизировать оф...

RippleMatch

RippleMatch

ripplematch.com

RippleMatch — это платформа автоматизации подбора персонала, которая меняет подход поколения Z к поиску работы. Заменяя доски объявлений поиском и автоматизацией, RippleMatch устраняет наиболее трудоемкие этапы процесса подбора персонала как для работодателей, так и для соискателей. Ведущие работода...

Getro

Getro

getro.com

Помогите своей сети нанимать сотрудников быстрее. Автоматизированная доска объявлений Getro и частная сеть талантов избавляют от ручной работы по объединению людей и компаний в вашу сеть.

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