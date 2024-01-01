Imonggo

Imonggo

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Веб-сайт: imonggo.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Imonggo отлично подходит для малого и среднего розничного бизнеса.
Категории:
Business
Розничные POS-системы

Веб-сайт: imonggo.com

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Альтернативы

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

Appetize.io

Appetize.io

appetize.io

Yoco

Yoco

yoco.com

Kyte

Kyte

kyteapp.com

Lightspeed

Lightspeed

lightspeedhq.com

Clover

Clover

clover.com

MOKA POS

MOKA POS

mokapos.com

ERPLY

ERPLY

erply.com

RepairShopr

RepairShopr

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Modisoft

Modisoft

modisoft.com

PosBytz

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