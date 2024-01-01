Immerss

Immerss

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Веб-сайт: immerss.live

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Immerss — это SaaS-платформа с возможностью совершения покупок в режиме реального времени и чата, которая позволяет продавцам любого размера беспрепятственно напрямую связываться со своими онлайн-клиентами. Продавцы, использующие Immerss, наслаждаются непревзойденным взаимодействием с клиентами и видят измеримые результаты в области конверсий, AOV и возвратов. Легко радуйте и стройте прочные отношения со своими онлайн-клиентами.
Категории:
Shopping
Программное обеспечение для живой коммерции

Веб-сайт: immerss.live

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Immerss, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

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Klarna

klarna.com

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Dacast

Dacast

dacast.com

Syte

Syte

syte.ai

EasyStore

EasyStore

easystore.co

Whisbi

Whisbi

whisbi.com

degpeg

degpeg

degpeg.com

CommentSold

CommentSold

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Chatway

chatway.app

degpeg

degpeg

degpeg.com

Reve Chat

Reve Chat

revechat.com

konversable

konversable

konversable.com

Buysafe

Buysafe

buysafe.com

Ecomfy Lead

Ecomfy Lead

ecomfylead.com

onWebChat

onWebChat

onwebchat.com

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