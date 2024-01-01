Immerss — это SaaS-платформа с возможностью совершения покупок в режиме реального времени и чата, которая позволяет продавцам любого размера беспрепятственно напрямую связываться со своими онлайн-клиентами. Продавцы, использующие Immerss, наслаждаются непревзойденным взаимодействием с клиентами и видят измеримые результаты в области конверсий, AOV и возвратов. Легко радуйте и стройте прочные отношения со своими онлайн-клиентами.

Веб-сайт: immerss.live

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