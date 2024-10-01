Альтернативы - Imgix

Vodlix

vodlix.com

Vodlix — это платформа потокового видео и OTT (Over-The-Top) с белой этикеткой, которая предлагает облачные решения для нужд IPTV и VOD (видео по запросу). Оно позволяет предприятиям и частным лицам с легкостью создавать и запускать собственные службы потокового видео без необходимости создавать все...