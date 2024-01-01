Альтернативы - Imerso

SketchUp

SketchUp

sketchup.com

SketchUp — это компьютерная программа для 3D-моделирования, предназначенная для широкого спектра приложений для рисования, таких как архитектура, дизайн интерьера, ландшафтная архитектура, гражданское и машиностроение, дизайн фильмов и видеоигр. Он доступен в виде веб-приложения SketchUp Free, беспл...

AutoCAD Web

AutoCAD Web

autodesk.com

Автокад. В любом месте. Получите быстрый и в любое время доступ к чертежам САПР с помощью веб-приложения AutoCAD. AutoCAD — коммерческое программное обеспечение для автоматизированного проектирования и черчения. AutoCAD, разработанный и продаваемый компанией Autodesk, был впервые выпущен в декабре ...

SOLIDWORKS

SOLIDWORKS

solidworks.com

SOLIDWORKS предлагает комплексные программные инструменты для 3D-графики, которые позволяют создавать, моделировать, публиковать данные и управлять ими. Продукты SOLIDWORKS просты в освоении и использовании и помогают лучше проектировать продукты.

Vectorworks Cloud

Vectorworks Cloud

vectorworks.net

Vectorworks Cloud Services — единственная программа, которая может держать ваши файлы Vectorworks под рукой, используя три способа доступа к файлам со смартфона, планшета или компьютера.

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect для HoloLens использует смешанную реальность для координации проекта, обеспечивая точное выравнивание голографических данных на рабочей площадке, позволяя работникам просматривать свои модели, наложенные на них, в контексте физической среды.

Snaptrude

Snaptrude

snaptrude.com

Snaptrume — это веб-программное обеспечение для 3D-моделирования (BIM) для архитекторов и дизайнеров. Проектировщики используют Snaptrume, чтобы быстрее создавать лучшие здания с помощью данных и автоматизации. В отличие от других инструментов проектирования, Snaptrume обеспечивает многопользователь...

TestFit

TestFit

testfit.io

TestFit — это платформа технико-экономического обоснования недвижимости, которая упрощает планирование объекта для застройщиков, архитекторов и подрядчиков, которые хотят максимизировать потенциал объекта и быстрее заключать правильные сделки. TestFit берет на себя утомительные задачи, такие как под...

Hypar

Hypar

hypar.io

Hypar — первая в мире облачная платформа генеративного проектирования. Оказывая поддержку на каждом этапе реализации проекта, Hypar предоставляет мировой опыт в области строительства, чтобы создавать более качественные здания и помогать командам быстрее принимать лучшие решения.

StreamBIM

StreamBIM

streambim.com

STREAMBIM BASIC ПОВЫСИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАШИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, НО ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФУНКЦИЙ.

Fohlio

Fohlio

fohlio.com

Fohlio — это мощное, интуитивно понятное и простое в использовании программное обеспечение для спецификации FF&E, управления данными и закупок. Управляйте своим бюджетом, спецификациями, закупками, запасами и процессом управления данными о продуктах от начала до конца.

cmBuilder.io

cmBuilder.io

cmbuilder.io

Новая отраслевая стандартная платформа логистики на строительной площадке cmBuilder демократизирует 4D-логистику на строительной площадке с помощью быстрых и простых облачных рабочих процессов, мощных возможностей моделирования последовательности и беспрецедентной совместной работы в режиме реальног...

Higharc

Higharc

higharc.com

Higharc была основана в 2018 году и базируется в Дареме, Северная Каролина. Higharc — это компания, занимающаяся технологиями жилищного строительства, ориентированная на преобразование процесса проектирования, продаж и строительства домов. В компании работает разнообразная команда экспертов в США, Ю...

Revizto

Revizto

revizto.com

Revizto — это программное обеспечение для отслеживания проблем в сфере архитектуры, проектирования и строительства в режиме реального времени, ориентированное на сотрудничество и координацию проектов BIM. Revizto использует интеллект BIM и делает его доступным и полезным для всей проектной группы.

IrisVR Prospect

IrisVR Prospect

irisvr.com

IrisVR, входящая в состав The Wild, является ведущим брендом, предлагающим иммерсивный обзор дизайна и сотрудничество в виртуальной реальности. Флагманский продукт IrisVR, Prospect, используется командами BIM и VDC, проектными фирмами и инженерами, которые координируют 3D-модели и реализуют процессы...

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности