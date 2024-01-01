ImageColorizer — это онлайн-инструмент, который специализируется на восстановлении, раскрашивании и улучшении старых фотографий. Используя так называемую передовую технологию искусственного интеллекта, инструмент добавляет цвет к черно-белым изображениям, стремясь придать им реалистичные, яркие оттенки. Помимо раскрашивания, ImageColorizer предлагает ряд других услуг: восстановление старых фотографий путем увеличения детализации и улучшения четкости; улучшение размытых, некачественных изображений; ретушь портретных фотографий; и функция восстановления, предназначенная для исправления поцарапанных или поврежденных изображений. Инструмент также предоставляет возможность очищать фотографии, удаляя ненужные объекты, используя новейшую технологию волшебного ластика. ImageColorizer представляет эти возможности как управляемые искусственным интеллектом и специально разработанные для оживления и оптимизации старых фотографий. Платформа позиционируется как удобное решение, не требующее продвинутых навыков редактирования фотографий. Стоит отметить, что, хотя ImageColorizer в первую очередь является онлайн-инструментом, он также предлагает приложение для пользователей Windows и Mac.

Веб-сайт: imagecolorizer.com

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