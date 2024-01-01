Image AI — это набор инструментов на базе искусственного интеллекта, предназначенных для создания различных типов изображений и визуального контента. Он предлагает генераторы для создания персонажей ролевых игр, карт, неигровых персонажей, персонажей аниме, мультфильмов и многого другого. Набор инструментов распространяется на конкретные генераторы изображений для иллюстраций, портретов лиц и преобразования текста в изображение, и это лишь некоторые из них. Он может создавать как реалистичные изображения, так и изображения на фэнтезийную тематику, что делает его полезным для широкого спектра приложений, от игрового дизайна до цифрового искусства. Помимо инструментов создания, Image AI предоставляет утилиты для улучшения изображений, которые могут масштабировать, восстанавливать и улучшать изображения, а также настраивать фон изображений. Утилиты генерации текста для предыстории персонажа также включены. Для пользователей, желающих взаимодействовать и экспериментировать с этим инструментом, он предоставляет интерактивные раскраски. В целом, Image AI призван воплотить в жизнь захватывающие визуальные эффекты по ряду предметов с помощью генеративного искусственного интеллекта.

Веб-сайт: imageai.app

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