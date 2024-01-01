Альтернативы - Image Relay

Jasper PIM

jasperpim.com

Система управления информацией о продуктах, или PIM, — это программное обеспечение как услуга (SaaS), которое функционирует как основной репозиторий для всей информации о продуктах, предоставляя один инструмент для централизации, продвижения и синхронизации данных о продуктах в рамках всего бизнеса....