Альтернативы - iLovePDF
Microsoft Word Online
microsoft.com
Сотрудничайте бесплатно с помощью онлайн-версии Microsoft Word. Сохраняйте документы в OneDrive. Поделитесь ими с другими и одновременно работайте вместе. Microsoft Word — текстовый процессор, разработанный Microsoft. Впервые он был выпущен 25 октября 1983 года под названием Multi-Tool Word для сис...
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
В Adobe мы считаем, что документы — это больше, чем просто набор информации и доказательств. Они имеют основополагающее значение для объединения людей и идей, продвижения бизнеса вперед. Adobe Acrobat позволяет вам оставаться на связи со своей командой и одновременно продвигать свой бизнес — незави...
ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, ...
Coda
coda.io
Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оце...
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet — это приложение для работы с электронными таблицами, которое предоставляет вам пространство для организации данных, обсуждения отчетов с вашей командой и анализа данных, где бы вы ни находились. Zoho Sheet также предоставляет собственные приложения для iOS и Android, таким образом, не пр...
Zoho Writer
zoho.com
Мощный писатель. Мощные слова. Мы верим в силу слов. Вот почему мы создали Writer, мощный текстовый процессор, доступный на всех ваших устройствах. Сотрудничайте с товарищами по команде в режиме реального времени. Создавайте элегантные и вдохновляющие документы бесплатно.
StudioBinder
studiobinder.com
Программное обеспечение для управления производством видео, телевидения и кино через Интернет. Пишите сценарии профессионального формата. Визуализируйте сцены с помощью списков кадров и раскадровок, создавайте и отправляйте списки вызовов, графики съемок, таблицы разбивки сценариев, а также управляй...
Soda PDF
sodapdf.com
Редактирование PDF стало проще. Откройте для себя Soda PDF, простое в использовании программное обеспечение с инструментами редактирования, позволяющими изменять PDF-файлы по вашему усмотрению. Попробуйте БЕСПЛАТНО сегодня!
Xodo
xodo.com
С помощью Xodo вы можете редактировать, комментировать, подписывать и делиться PDF-файлами на компьютере, мобильном устройстве и в Интернете. Xodo делает работу с PDF-файлами быстрой и простой, поэтому вы можете добиться цели.
Craft
craft.do
Craft — это рабочее пространство для совместной работы, где вся ваша команда может собраться вместе, чтобы делать заметки, создавать документы, управлять работой и вместе генерировать идеи. Ежедневные заметки Craft предлагают смену парадигмы командного сотрудничества. Ускорьте прогресс вашей коман...
pdfFiller
pdffiller.com
Редактируйте PDF-файлы, создавайте формы, собирайте данные, сотрудничайте, подписывайте и отправляйте по факсу документы и многое другое. И вы можете делать все это где угодно и на любом устройстве за небольшую плату.
WriterDuet
writerduet.com
Планируйте, пишите и делитесь с помощью стандартного программного обеспечения, используемого более чем 1 миллионом сценаристов, авторов телешоу и блокбастеров.
PDFescape
pdfescape.com
Редактируйте PDF-документы, заполняйте PDF-формы и просматривайте PDF-файлы онлайн с помощью PDFescape, бесплатной программы для чтения PDF-файлов, редактора PDF-файлов и программного обеспечения для заполнения форм PDF-файлов. Редактируйте или заполняйте PDF-формы бесплатно за считанные секунды без...
Lark
larksuite.com
Lark — это универсальная платформа для совместной работы для команд, стремящихся оптимизировать рабочие процессы и быстрее достигать бизнес-результатов. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу на настольных и мобильных устройствах Lark гарантирует, что команды могут эффективно работать где у...
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
PDFelement — это ведущая альтернатива Adobe® Acrobat®, предлагающая функции PDF корпоративного уровня и бессрочное лицензирование за небольшую цену. Он доступен на настольных, мобильных и веб-платформах. PDFelement, продаваемый на 11 различных языках по всему миру, предлагает пользователям всех типо...
JotForm
jotform.com
Конструктор форм Jotform, которому доверяют более 20 миллионов пользователей, представляет собой простой способ создавать и публиковать онлайн-формы с любого устройства. Компания предлагает более 10 000 готовых шаблонов форм, более 100 интеграций со сторонними приложениями и расширенные функции диза...
DocHub
dochub.com
DocHub позволяет любому упростить редактирование, подписание, распространение документов, а также заполнение форм. DocHub также предлагает очень популярную интеграцию с Google Workspace, которая позволяет пользователям импортировать, экспортировать, изменять и подписывать документы непосредственно и...
Smallpdf
smallpdf.com
Smallpdf — это удостоенная наград компания, созданная в Швейцарии, стране часов, банков и чистого дизайна. Она предлагает набор умных инструментов для управления документами. Компания Smallpdf, основанная в 2013 году, предлагает простой, безопасный и надежный ответ тяжелому и неудобному программному...
Zoho Docs
zoho.com
Онлайн-управление файлами для команд и отдельных лиц. Переведите свою команду в безопасное рабочее пространство для совместной работы, где все доступно каждому в режиме реального времени. Создавайте, сотрудничайте и выполняйте работу безопасно.
Xodo PDF.Online
pdf.online
PDF Online предоставляет вам бесплатные, безопасные и точные инструменты для работы с PDF-файлами. Добавляйте свои файлы, чтобы объединять, конвертировать, редактировать, сжимать PDF-файлы и многое другое — совершенно бесплатно!
PDF Candy
pdfcandy.com
Конвертируйте в PDF и обратно файлы более чем 20 форматов. Более того, PDF Candy предлагает 47 онлайн-инструментов для обработки PDF: редактирование, разделение, объединение, сжатие и многое другое.
EasyPrompter
easyprompter.com
EasyPrompter — это веб-телесуфлер для блоггеров, студентов, докладчиков, священнослужителей и юристов.
Mathpix Snip
mathpix.com
Цифровая наука, мгновенно. Конвертируйте изображения и PDF-файлы в LaTeX, DOCX, Overleaf, Markdown, Excel, ChemDraw и другие форматы с помощью нашей технологии преобразования документов на базе искусственного интеллекта.
Sejda
sejda.com
Сейда помогает с вашими задачами PDF. Быстрый и простой онлайн-сервис, установка не требуется! Разделяйте, объединяйте или конвертируйте PDF в изображения, альтернативно смешивайте или разделяйте сканы и многое другое.
Bit.ai
bit.ai
Bit — это мощная платформа для совместной работы над документами, позволяющая создавать документы, заметки, вики-страницы с расширенными возможностями дизайна, надежным поиском, отслеживанием документов и многим другим.
LightPDF
lightpdf.com
LightPDF — это многоплатформенная программа PDF, которая предоставляет множество практичных инструментов PDF для пользователей Windows, macOS, Android и iOS. LightPDF призван упростить работу с PDF и помочь людям работать с PDF в любое время и в любом месте. Теперь он предоставляет веб-приложение дл...
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud предоставляет инструменты для безопасного управления и отправки PDF-документов, а также PDF-форм. Foxit Cloud предлагает несколько функций, которые делают работу с PDF-документами более удобной и безопасной.
Drawboard
drawboard.com
Миллионы инженеров, архитекторов, юристов, студентов и преподавателей уже используют Drawboard PDF каждый день для быстрой и совместной разметки PDF. Наши замечательные инструменты разметки помогают оптимизировать рабочие процессы и снизить зависимость мира от бумаги. Drawboard PDF доступен в виде п...
Quip
quip.com
Quip — это решение для совместной работы в команде, которое сочетает в себе создание и редактирование документов и электронных таблиц с возможностями чата и комментирования, что позволяет командам напрямую общаться о задачах и проектах во время работы над ними. Quip позволяет пользователям совместно...