Ilmatieteen laitos

Ajankohtainen sääennuste, voimassaolevat varoitukset ja mennyt sää. Tutkimustietoa ilmastosta, merestä ja avaruudesta.

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