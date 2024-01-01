IFAC News

IFAC News

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Веб-сайт: ifac.org

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Международная федерация бухгалтеров (IFAC) – это глобальная организация бухгалтерской профессии, призванная служить общественным интересам путем укрепления профессии и содействия развитию сильной международной экономики.

Веб-сайт: ifac.org

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