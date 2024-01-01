Альтернативы - IDrive

Multcloud

Multcloud

multcloud.com

Менеджер нескольких облачных хранилищ: переносите, перемещайте, синхронизируйте, копируйте, резервируйте и передавайте облачные файлы с помощью MultCloud, который поддерживает Dropbox, Box, Google Drive, Mega, OneDrive, FTP и т. д.

IONOS

IONOS

ionos.com

Доступ ко всему вашему миру IONOS: контракты, продукты и данные клиентов, заказ или изменение услуг — теперь вход в систему защищен паролем.

Backblaze

Backblaze

backblaze.com

Backblaze — поставщик услуг хранения данных. Он предлагает два продукта: Облачное хранилище B2 — служба хранения объектов, аналогичная Amazon S3. Резервное копирование компьютера — онлайн-инструмент резервного копирования, который позволяет пользователям Windows и macOS выполнять резервное копиров...

Sync

Sync

sync.com

Храните, делитесь своими файлами и получайте к ним доступ откуда угодно с помощью Sync.

NinjaRMM

NinjaRMM

ninjaone.com

Повысьте эффективность своей ИТ-команды с помощью программного обеспечения RMM, которое автоматизирует управление ИТ, повышает эффективность работы технических специалистов и увеличивает вашу прибыль.

OpenDrive

OpenDrive

opendrive.com

Универсальное облачное хранилище. Неограниченное облачное хранилище, резервное копирование и управление облачным контентом.

Datto

Datto

datto.com

Datto, Inc. — американская компания по кибербезопасности и резервному копированию данных. Основанная в 2007 году в Норуолке, штат Коннектикут, в 2017 году она стала дочерней компанией Vista Equity Partners и объединилась с Autotask Corporation.

Aruba Cloud

Aruba Cloud

arubacloud.com

Откройте для себя Aruba Cloud — облако для вас! Облачные вычисления на основе использования, Cloud PRO и VPS, частное облако, услуги хранения, резервного копирования и мониторинга.

SugarSync

SugarSync

sugarsync.com

SugarSync — это простой, мощный и удобный в использовании облачный сервис обмена файлами, синхронизации файлов и онлайн-резервного копирования. В отличие от Dropbox, SugarSync позволяет создавать резервные копии существующей структуры папок. Попробуйте БЕСПЛАТНО в течение 30 дней и начните уже сегод...

SimpleBackups

SimpleBackups

simplebackups.com

Автоматизируйте резервное копирование всех ваших серверов, баз данных (MySQL, PostgreSQL, MongoDB) и сегментов. Подключите любое хранилище, быстрое восстановление и спокойствие.

Carbonite

Carbonite

carbonite.com

Программное обеспечение для резервного копирования в облаке от Carbonite помогает защитить ваши личные и деловые данные от распространенных форм потери данных. Попробуйте Carbonite и загрузите бесплатную пробную версию сегодня!

Axcient

Axcient

axcient.com

Комплексные решения для резервного копирования и аварийного восстановления для MSP Единая платформа для надежного и простого в использовании обеспечения непрерывности бизнеса и аварийного восстановления практически для всех сценариев использования MSP.

Pulseway

Pulseway

pulseway.com

Pulseway — это комплексное программное обеспечение для удаленного мониторинга и управления (RMM), обеспечивающее автоматизацию, установку исправлений, удаленное управление и обнаружение сети. Начните работу с бесплатным инструментом и обновляйте его по мере роста.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...

CBackup

CBackup

cbackup.com

CBackup — это безопасная служба облачного резервного копирования, которая позволяет автоматически создавать резервные копии файлов с неограниченного количества компьютеров в безопасных облаках, переносить и синхронизировать файлы с одного облачного диска на другой для резервного копирования, а также...

Jottacloud

Jottacloud

jottacloud.com

Доступ ко всему, безопасное хранение Независимо от того, являетесь ли вы частным лицом, семьей или бизнесом, Jottacloud позволяет вам хранить, делиться и работать продуктивно, где бы вы ни находились.

Backupify

Backupify

backupify.com

Защита, восстановление, безопасность и соответствие всем вашим данным SaaS.

Files.fm

Files.fm

files.fm

Платформа облачного хранения Files.fm предлагает комплексные решения для хранения, обмена, публикации и даже продажи различных типов контента, включая фотографии, видео, музыку, приложения, книги и документы.

Cloudpresenter

Cloudpresenter

cloudpresenter.com

Сделайте свои встречи и вебинары своими собственными — с белой маркировкой и фирменной символикой для всех коммуникаций вашей организации. Оптимизируйте и упростите онлайн-встречи, презентации и вебинары. Нет необходимости использовать несколько платформ или отдельные учетные записи — все это можно ...

exabackup

exabackup

exabackup.com

xabackup — идеальное решение для занятых профессионалов, которым нужно управлять большим количеством данных. Наш облачный сервис позволяет клиентам с легкостью создавать резервные копии важных файлов, экономя драгоценное время и усилия. Благодаря exabackup клиентам не нужно беспокоиться о сложных на...

ScalePad Backup Radar US

ScalePad Backup Radar US

scalepad.com

Программное обеспечение для мониторинга резервного копирования: выявите неизвестные риски в резервных копиях данных. Backup Radar помогает вам видеть скрытые риски, предоставляя вашему MSP легко настраиваемые инструменты для улучшения автоматизации, отчетности и контроля.

Cohesity

Cohesity

cohesity.com

Устраните массовую фрагментацию данных с помощью системы управления данными нового поколения Cohesity. Начните с резервного копирования и получите мгновенное восстановление. Узнайте больше сегодня.

Druva

Druva

druva.com

Резервное копирование в корпоративном облаке и управление данными в периферийных, локальных и облачных рабочих нагрузках

NoSky

NoSky

nosky.io

NoSky, созданный на базе AWS, представляет собой полностью интегрированное решение для облачного резервного копирования с централизованным управлением, мониторингом и отчетностью. В мире, где данные сталкиваются с постоянными угрозами со стороны гнусных злодеев, таких как хакеры, вирусы, коррупция ...

NetApp BlueXP

NetApp BlueXP

bluexp.netapp.com

В мире, полном специалистов широкого профиля, NetApp является специалистом. Мы сосредоточены на одном: помочь вашему бизнесу максимально эффективно использовать ваши данные. NetApp переносит услуги передачи данных корпоративного уровня, на которые вы полагаетесь, в облако, а простую гибкость облака ...

Ottomatik

Ottomatik

ottomatik.io

Ottomatik — это услуга типа «Резервное копирование как услуга» (BaaS), что означает, что вам нужно будет установить их агент на свои серверы и управлять резервными копиями данных из их панели администратора. Ottomatik — платная услуга, но существует и бесплатная опция, подходящая для пользователей, ...

Nethopper

Nethopper

nethopper.io

Компания Nethopper стала пионером KAOPS, облачной среды проектирования платформ, ориентированной на GitOps, которая помогает командам платформ и DevOps запустить свои внутренние платформы разработчиков (IDP). Возможности платформы Nethopper KAOPS, ориентированной на GitOps, включают в себя: * Автом...

CloudPockets

CloudPockets

cloudpockets.com

Канадские облачные резервные копии Облачное резервное копирование бизнес-уровня, которое обеспечивает 100% хранение ваших данных в Канаде. Мы ориентированы на малый бизнес по всей Канаде и предоставляем надежный и безопасный программный клиент резервного копирования, не требующий оборудования или пе...

CloudCasa

CloudCasa

cloudcasa.io

CloudCasa — это служба резервного копирования, восстановления, аварийного восстановления и миграции Kubernetes для команд разработки, DevOps, разработки платформ и ИТ-операций. Он поддерживает AKS и все другие основные дистрибутивы и управляемые службы Kubernetes, включая EKS, GKE и Red Hat OpenShif...

ZipCloud

ZipCloud

zipcloud.com

ZipCloud — это облачное программное обеспечение для онлайн-резервного копирования. С помощью Zip Cloud вы можете легко синхронизировать файлы на нескольких компьютерах, решать, какие файлы и папки вы хотите синхронизировать, и выбирать, с чем вы хотите их синхронизировать. Онлайн-панель управления Z...

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