Альтернативы - IdeaBuddy
LivePlan
liveplan.com
LivePlan упрощает бизнес-планирование, составление бюджета, прогнозирование и отслеживание производительности для малого бизнеса и стартапов. Станьте более уверенным владельцем бизнеса и стратегически управляйте своим бизнесом с первого дня и далее с помощью LivePlan. LivePlan работает для любого би...
Upmetrics
upmetrics.co
Upmetrics — это программное обеспечение для бизнес-планирования, которое революционизирует бизнес-планирование с помощью искусственного интеллекта и помогает предпринимателям и владельцам малого бизнеса добиться успеха в процессах бизнес-планирования и стратегиях роста. Написание бизнес-плана стало ...
Vizologi
vizologi.com
Vizologi — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для улучшения бизнес-стратегии. Этот инструмент служит генератором бизнес-планов, автоматизируя разработку бизнес-планов, экономя время пользователей и обеспечивая глубокий анализ. Vizologi помогает пользователям генерир...
Bizplan
bizplan.com
Создайте свой план, развивайте свой бизнес. Хватит гадать. Воспользуйтесь нашим управляемым создателем бизнес-планов и получите финансирование.
Planium Pro
planiumpro.com
Независимо от того, являетесь ли вы бизнес-консультантом, бухгалтером или консультантом, Planium Pro позволяет вам создавать новые потоки доходов для вашего бизнеса без выделения чрезмерных ресурсов или дополнительных сотрудников. С помощью нашей привлекательной, хорошо продуманной информационной па...
Cuttles
cuttles.io
Как мечтатели и предприниматели разрабатывают идеи и создают стартапы. Создайте свою презентацию. Напишите свой бизнес-план. Займитесь своими финансами. Спланируйте свою дорожную карту. Получите стартап-школу и представьте все кому угодно. Начать бизнес стало проще, быстрее и эффективнее, чем когда-...
Maus
maus.com
Стратегическое планирование и реализация, которые умножают ценность бизнеса. Maus — это универсальная платформа для стратегического, финансового планирования и планирования выхода, которая превращает большие идеи в действия. С помощью одной простой в использовании платформы вы можете планировать, вн...
Modeliks
modeliks.com
Modeliks — это программное обеспечение для бизнес-планирования, которое помогает стартапам и предприятиям малого и среднего бизнеса создавать презентационные материалы, бизнес- или финансовые планы и отчеты для инвесторов. Создайте свой план самостоятельно или в сотрудничестве со своей командой и по...