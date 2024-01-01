Альтернативы - IdeaBuddy

Modeliks

modeliks.com

Modeliks — это программное обеспечение для бизнес-планирования, которое помогает стартапам и предприятиям малого и среднего бизнеса создавать презентационные материалы, бизнес- или финансовые планы и отчеты для инвесторов. Создайте свой план самостоятельно или в сотрудничестве со своей командой и по...