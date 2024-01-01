IconifyAI

IconifyAI

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: iconifyai.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для IconifyAI в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

IconifyAI — это мощный генератор значков приложений на основе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям создавать профессиональные значки для своих приложений или веб-сайтов за считанные секунды. Он может похвастаться широким выбором стилей, форм, цветов и объектов на выбор, что позволяет пользователям настраивать свои значки так, чтобы они идеально представляли свой бренд. С помощью IconifyAI пользователи могут создавать до 80 значков всего за 17 долларов, 160 значков за 27 долларов или 400 значков за 37 долларов. Сгенерированные значки представляют собой изображения PNG высокого разрешения (1024x1024), и пользователи имеют полное право собственности на значок, включая права продажи и авторские права. IconifyAI нравится клиентам за быстрый автоматизированный процесс проектирования и способность создавать значки, которые идеально соответствуют их бренду. Кроме того, если пользователи не полностью удовлетворены сгенерированным значком, они могут связаться с командой IconifyAI, чтобы адаптировать его к своим потребностям.

Веб-сайт: iconifyai.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением IconifyAI, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Easyicon

Easyicon

easyicon.cc

IcoMoon

IcoMoon

icomoon.io

SeekLogo

SeekLogo

seeklogo.com

AppIcons AI

AppIcons AI

appicons.ai

Noun Project

Noun Project

thenounproject.com

IconBrew

IconBrew

iconbrew.com

Lordicon

Lordicon

lordicon.com

Soundraw

Soundraw

soundraw.io

UXWing

UXWing

uxwing.com

Iconfinder

Iconfinder

iconfinder.com

Ionicons

Ionicons

ionic.io

Font Awesome

Font Awesome

fontawesome.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности