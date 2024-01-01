IconifyAI — это мощный генератор значков приложений на основе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям создавать профессиональные значки для своих приложений или веб-сайтов за считанные секунды. Он может похвастаться широким выбором стилей, форм, цветов и объектов на выбор, что позволяет пользователям настраивать свои значки так, чтобы они идеально представляли свой бренд. С помощью IconifyAI пользователи могут создавать до 80 значков всего за 17 долларов, 160 значков за 27 долларов или 400 значков за 37 долларов. Сгенерированные значки представляют собой изображения PNG высокого разрешения (1024x1024), и пользователи имеют полное право собственности на значок, включая права продажи и авторские права. IconifyAI нравится клиентам за быстрый автоматизированный процесс проектирования и способность создавать значки, которые идеально соответствуют их бренду. Кроме того, если пользователи не полностью удовлетворены сгенерированным значком, они могут связаться с командой IconifyAI, чтобы адаптировать его к своим потребностям.

Веб-сайт: iconifyai.com

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