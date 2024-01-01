IcoMoon создает пакеты значков с момента его выпуска в ноябре 2011 года. Это был первый инструмент, который позволял создавать собственные шрифты значков. Сегодня возможности IcoMoon вышли далеко за рамки иконочных шрифтов. IcoMoon стремится создать и предоставить лучший инструмент для иконографии и управления иконками для перфекционистов. Библиотека иконок IcoMoon содержит одни из лучших наборов иконок. Все эти значки созданы вручную и подогнаны по пикселям. Приложение IcoMoon позволяет создавать и использовать собственные пакеты значков во многих различных форматах, включая SVG, Polymer, PDF, XAML, CSH, иконочный шрифт с лигатурами или старые добрые спрайты PNG/CSS.

Веб-сайт: icomoon.io

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