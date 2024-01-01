Альтернативы - i2o Retail
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale централизует показатели всех используемых вами инструментов прямо в вашем кармане. Мы упрощаем, информируем и экономим ваше время!
Creatio
creatio.com
Creatio (ранее bpm'online) — это программное обеспечение как услуга (SaaS) с низким кодом для управления процессами и CRM (управление взаимоотношениями с клиентами). По состоянию на 2020 год стек решений Creatio состоял из Studio Creatio (платформа с низким уровнем кода), Sales Creatio (программное ...
Repsly
repsly.com
Как умные полевые команды выигрывают в розничной торговле. Информация в режиме реального времени о выполнении розничной торговли и эффективности продаж. Более умные инструменты мерчендайзинга, продвижения и продаж для вашей выездной команды. Все, что нужно для победы, на полке.
smartscout
smartscout.com
Все, что вам нужно для создания списков, которые нравятся клиентам и алгоритмам Amazon. С помощью ИИ вы можете создавать списки с правильными ключевыми словами и правильным сообщением, как эксперт, но всего за несколько минут.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — это SaaS-платформа для цифровой коммерции, предоставляющая решения для цифровой аналитики полок и динамического ценообразования для мировых потребительских брендов и розничных продавцов. Платформа цифровой коммерции и оптимизации каналов компании позволяет глобальным потребительским брен...
Zoined
zoined.com
Превратите свои данные в действенную бизнес-идею. Где угодно, в режиме реального времени. ZOINED® — это облачное готовое к использованию аналитическое решение для розничных продавцов, ресторанов и оптовиков. Будьте готовы к работе в течение 24 часов. Заполните свой рабочий адрес электронной почты, ...
Purple
purple.com
Фиолетовый — лучшее достижение в области матрасов за 80 лет. Наши матрасы и подушки поставляются с бесплатной доставкой, бесплатным возвратом и пробной версией на 100 ночей.
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics — в центре всех ваших данных. Sweet соединяется со всеми маркетинговыми платформами, которые вы знаете и любите, и объединяет их под одной крышей. Помогаем вам понять, как удержать и привлечь клиентов, чтобы продвигать свой бизнес вперед. Что мы делаем... Данные о клиентах Чтобы поня...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® — мировой лидер в области SaaS-продуктов для коммерческого исполнения. Наш пакет Commerce Execution Suite предоставляет брендам, ритейлерам, брокерам и дистрибьюторам аналитические данные, необходимые для принятия более эффективных решений как в Интернете, так и в магазинах. Платфор...
ChannelMix
channelmix.com
Благодаря комплексной платформе и комплексному набору аналитических продуктов ChannelMix предоставляет ведущим брендам и агентствам четкий путь для измерения и повышения рентабельности маркетинговых инвестиций. ChannelMix является пионером в области маркетинговых измерений, готовых к будущему, с пом...
ThirdChannel
thirdchannel.com
ThirdChannel предоставляет единственное технологическое решение для розничной торговли в магазинах и в Интернете, разработанное страстными экспертами по брендам. Оснащение опытных и преданных своему делу представителей брендов мощными облачными технологиями позволяет им осуществлять интеллектуальную...
Retail Report
retailreport.com
Retail Report — это многофункциональное программное решение для управления торговыми центрами и аналитики розничной торговли, которое радикально меняет способы управления вашими активами. Наши инновационные функции предназначены для решения уникальных задач розничной торговли, обеспечивая прибыльный...
retailMetrix
retailmetrix.io
RetailMetrix — это платформа полного анализа данных для ритейлеров, цель которой — дать ритейлерам возможность извлечь выгоду из своих данных. Мы обрабатываем и храним данные о продажах, трудовых ресурсах и клиентах, используя современные технологии хранилищ данных. Наши информационные панели и отче...
Skupos
skupos.com
Объединение индустрии удобной розничной торговли. Skupos обеспечивает более разумную и прибыльную розничную торговлю, объединяя независимые магазины, бренды и дистрибьюторов на одной платформе.
Alloy.ai
alloy.ai
Alloy.ai — это башня управления спросом и запасами, специально созданная, чтобы помочь брендам потребительских товаров продавать больше продукции, экономить время и решать сложные задачи в цепочке поставок. Alloy.ai построен на платформе данных, основанной на более чем 850 готовых разъемах, которые ...
SPS Commerce
spscommerce.com
SPS Commerce Analytics предоставляет вам единый источник данных о сквозных продажах, чтобы вы могли быстрее и эффективнее принимать решения для своего бизнеса. Точно прогнозируйте, планируйте и действуйте, чтобы увеличить продажи, оптимизировать запасы и развивать стратегические отношения с покупате...
Numerator
numerator.com
Numerator Insights предоставляет производителям и ритейлерам представление о многоканальном поведении потребителей, включая переключение брендов и каналов, проникновение домохозяйств и профили покупателей на удобной для пользователя платформе. Numerator Insights предлагает более 35 гибких отчетов, п...
Style Arcade
stylearcade.com
Для брендов моды и одежды, которые хотят расти быстрее, Style Arcade — это платформа розничной аналитики, которая превращает мерчендайзинг в конкурентное преимущество. Вместо того, чтобы полагаться на недоступные системы; ручные процессы; и ненадежные прогнозы – Style Arcade раскрывает данные о това...
Crisp
gocrisp.com
Crisp объединяет и анализирует данные розничной торговли по всей цепочке поставок, предоставляя брендам потребительских товаров практические сведения в режиме реального времени, позволяющие поддерживать товарный запас на полках, сокращать отходы и стремительно увеличивать прибыльность. Платформа отк...
HitPay
hitpayapp.com
Универсальная платежная платформа для малого и среднего бизнеса. HitPay помогает более чем 15 000 компаниям в Юго-Восточной Азии и по всему миру эффективно и безопасно обрабатывать платежи. Мы объединяем онлайн-платежи, платежи в точках продаж и B2B-платежи в единую интегрированную систему обработк...
Daasity
daasity.com
Daasity позволяет омниканальным потребительским брендам управлять данными. Платформа Daasity, созданная аналитиками и инженерами, поддерживает разнообразную архитектуру данных, аналитику и отчетность, необходимые потребительским брендам, продающим через электронную коммерцию, Amazon, розничную и опт...
Peel Insights
peelinsights.com
Peel автоматизирует анализ данных для магазинов электронной коммерции на Shopify, помогая брендам получать больше важных вторых и третьих покупок от своих клиентов. Платформа предоставляет полный набор показателей и отчетов, ориентированных на удержание, которые легко доступны в визуальном формате д...
RetailOps
retailops.com
RetailOps — это решение для управления розничными операциями. Нашим клиентам необходимо настоящее SaaS-решение, которое может работать с несколькими каналами продаж и продуктами в одном простом в использовании приложении. Наши решения охватывают все: от закупок до отчетности, и даже становятся мобил...
MakerSights
makersights.com
MakerSights — единственное рабочее пространство для управления ассортиментом, которое позволяет розничным брендам применять ориентированный на потребителя подход к продуктовой стратегии и создавать больше продуктов, которые нравятся людям, и меньше тех, которые им не нравятся. Рабочее пространство M...
Clientbook
clientbook.com
Clientbook Retail — это мобильное приложение, упрощающее работу с клиентами дорогостоящими продавцами розничной торговли. Используя Clientbook, ритейлеры получают прозрачность и контроль над качеством обслуживания клиентов, что приводит к увеличению количества посещений магазинов, улучшению показате...
Endear
endearhq.com
Endear — это первая платформа управления взаимоотношениями с клиентами в розничной торговле, созданная для сотрудников магазинов, позволяющая отправлять и отслеживать персонализированные обращения к клиентам. Endear подключается к точкам продаж и другим соответствующим приложениям, чтобы объединить ...
Mobivity
mobivity.com
Mobivity помогает ресторанам и другим традиционным розничным брендам управлять связями с клиентами в цифровом мире, чтобы увеличить частоту их посещения и объемы расходов. По своей сути мы являемся платформой взаимодействия с клиентами для ресторанов и розничных продавцов, помогая им напрямую связыв...
Stackline
stackline.com
Целью Stackline стать движущей силой будущего коммерции, сближая бренды и клиентов, является первая подключенная торговая платформа с полной воронкой продаж для самых инновационных брендов мира. Запатентованные нейронные сети и системы глубокого обучения Stackline выявляют и визуализируют трансформа...
Pear Commerce
pearcommerce.com
Pear Commerce — это платформа электронной коммерции для розничной торговли, которая соединяет CPG с ритейлерами, превращая инструменты для покупок в действенные идеи, которые способствуют эффективному маркетингу. Набор инструментов Pear, включающий в себя поиск магазинов, страницы для покупок, ссылк...
Dealavo
dealavo.com
Dealavo — поставщик решений для аналитики электронной коммерции для интернет-магазинов и брендов. Специализируется на мониторинге и автоматизации цен для интернет-магазинов и решениях DPSM (распределение, ценообразование, стеллажи, мерчендайзинг) для производителей. Dealavo сотрудничает с компаниями...