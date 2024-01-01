I Love PDF 2

I Love PDF 2

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Веб-сайт: ilovepdf2.com

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iLovePDF 2 — это бесплатный онлайн-инструментарий для работы с PDF-файлами, который позволяет пользователям выполнять различные операции с PDF-файлами, такие как объединение, разделение, сжатие, преобразование, поворот, разблокировка и нанесение водяных знаков на PDF-документы. Веб-сайт предлагает широкий спектр инструментов преобразования, позволяющих пользователям конвертировать PDF-файлы в/из популярных форматов, таких как Word, Excel, PowerPoint, PNG, JPG, PSD, Base64, RAW, TIFF, JSON, XML, YAML и других. Он предоставляет интуитивно понятный редактор PDF, который позволяет пользователям создавать или редактировать PDF-документы онлайн без каких-либо ограничений. Платформа включает функции для эффективного управления PDF-файлами, такие как объединение нескольких PDF-файлов, разделение отдельных PDF-файлов на отдельные файлы и сжатие PDF-файлов для уменьшения размера файла. Безопасность является приоритетом: есть возможность шифровать PDF-файлы с помощью паролей и устанавливать разрешения для управления печатью, копированием и редактированием. Веб-сайт предлагает возможности оптического распознавания символов (OCR) для извлечения текста из отсканированных PDF-файлов и изображений, создания редактируемых PDF-документов с возможностью поиска. iLovePDF 2 призван упростить рабочие процессы PDF и обеспечить удобство работы пользователей с быстрой и надежной работой на всех устройствах. Веб-сайт можно использовать бесплатно, и разработчики со временем продолжают добавлять больше бесплатных инструментов конвертации.

Веб-сайт: ilovepdf2.com

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