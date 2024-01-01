Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Hypar — первая в мире облачная платформа генеративного проектирования. Оказывая поддержку на каждом этапе реализации проекта, Hypar предоставляет мировой опыт в области строительства, чтобы создавать более качественные здания и помогать командам быстрее принимать лучшие решения.

Веб-сайт: hypar.io

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