Hypar

Hypar

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Веб-сайт: hypar.io

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Hypar — первая в мире облачная платформа генеративного проектирования. Оказывая поддержку на каждом этапе реализации проекта, Hypar предоставляет мировой опыт в области строительства, чтобы создавать более качественные здания и помогать командам быстрее принимать лучшие решения.
Категории:
Photography & Graphics
Building Design and Building Information Modeling (BIM) Software

Веб-сайт: hypar.io

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Альтернативы

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AutoCAD Web

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SOLIDWORKS

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