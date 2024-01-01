Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

HypaHub — это облачная платформа для биоинформатики и искусственного интеллекта. Это первая биоинформатическая SaaS-система, соответствующая требованиям HIPAA, которая изначально работает в облаках пользователей, обеспечивая прозрачность как операций, так и цен.

Веб-сайт: hypahub.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением HypaHub, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.