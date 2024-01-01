Альтернативы - HunchBuzz
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask — самый интуитивно понятный инструмент для совместной работы и управления задачами в Интернете. Зарегистрируйтесь, пригласите свою команду и начните работать. Никакого обучения не требуется.
Aha!
aha.io
Войдите в свой Aha! Рабочее пространство. Еще нет аккаунта? Подпишитесь на бесплатную 30-дневную пробную версию программного обеспечения для дорожных карт №1 в мире.
UiPath
uipath.com
UiPath — глобальная компания по разработке программного обеспечения для роботизированной автоматизации процессов (RPA), основанная в Румынии Дэниелом Дайнесом и Мариусом Тыркэ со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Программное обеспечение компании отслеживает активность пользователей для автоматизации повто...
Craft.io
craft.io
Craft.io — это инструмент управления продуктами, который позволяет менеджерам продуктов выполнять свою работу, включая сбор отзывов, планирование, принятие решений, составление дорожных карт и многое другое в одном специально созданном инструменте, который интегрируется с наиболее часто используемым...
Minitab Engage
minitab.com
Достигать. Единственное решение, предназначенное для запуска, отслеживания, управления и обмена инициативами по инновациям и улучшениям, от генерации идей до их реализации.
ProdPad
prodpad.com
ProdPad — это программное обеспечение для управления продуктами, которое помогает менеджерам по продуктам разрабатывать стратегию продукта. Легко управляйте командами, клиентами и дорожными картами. Бесплатная пробная версия!
Canny
canny.io
Canny помогает вам собирать и систематизировать запросы на функции, чтобы лучше понять потребности клиентов и расставить приоритеты в вашей дорожной карте.
UserVoice
uservoice.com
Программное обеспечение для обратной связи с пользователями B2B, которое поможет вам слушать и направлять своих клиентов, расставлять приоритеты по важным функциям продукта и эффективно внедрять инновации.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps объединяет интранет, общение и обучение в единую платформу, устраняя разрыв между настольными и нерабочими сотрудниками.
Ideanote
ideanote.io
Ideanote — это новый способ работы с идеями. Это быстрее, эффективнее и позволяет построить полностью настраиваемый процесс управления идеями от начала до конца.
IdeaScale
ideascale.com
IdeaScale — ведущая программная платформа для управления инновациями. Мы помогаем правительству, предприятиям и университетам совместно создавать лучшее будущее. Исследуйте сегодня.
Zeda.io
zeda.io
Zeda.io — это программное обеспечение для управления продуктами, которое объединяет все необходимое для определения, управления и совместной работы над вашим продуктом в одном месте. Закажите демо-версию прямо сейчас.
Sideways 6
sideways6.com
«Простая платформа для краудсорсинга идей сотрудников». Январь 2023 г. Привлекайте своих сотрудников, улучшайте свою организацию и быстро и просто создавайте культуру инноваций с помощью Microsoft Teams, вашей внутренней сети Interact и т. д. В Sideways 6 мы понимаем важность вовлечения ваших сотруд...
featureOS
featureos.app
Программное обеспечение для управления обратной связью Обратная связь с клиентами. Полностью управляемый. FeatureOS — это то, что вам нужно для сбора, определения приоритетов и реагирования на отзывы ваших клиентов. Это лучший способ составить дорожную карту продукта.
Supahub
supahub.com
Supahub — это бесплатный инструмент обратной связи с клиентами для сбора, управления и определения приоритетности запросов на функции. Больше никаких потерянных или игнорируемых отзывов. В отличие от традиционных методов сбора отзывов по электронной почте или в чате, Supahub экономит ваше драгоценно...
Induct
web.induct.net
Induct — это бесплатная платформа, призванная сделать вашу жизнь немного проще дома и на работе. Вы получаете доступ к видеоконференциям, частным и групповым чатам, неограниченному пространству для хранения данных, выделенной рабочей комнате для проектов и рабочих групп и многому другому. Все, что в...
Yambla
yambla.com
Самая привлекательная в мире платформа для управления идеями и инновациями. Запускайте задачи, краудсорсинг идей и превращайте их в результат. Привлеките своих сотрудников, клиентов и партнеров и начните создавать свой механизм идей. Платформа Yambla поддерживает внутренние кампании, внешние кампани...
Orchidea
orchidea.dev
Orchidea Innovations — ведущая скандинавская компания-разработчик программного обеспечения, занимающая лидирующие позиции в области управления инновациями. Наша платформа на базе искусственного интеллекта позволяет сотрудникам, клиентам и партнерам активно участвовать в инновационном процессе. С Orc...
Nectir
nectir.co
Nectir — это решение «инновация как услуга», которое использует «постоянный» подход к инновациям, помогая развивать инновационную культуру компании и добиваться быстрых результатов. Nectir объединяет все ключевые элементы инновационной программы в одном пространстве. Это проще, умнее и интуитивно по...
Hives.co
hives.co
Готовая платформа для простого вовлечения сотрудников и сбора идей со всей вашей организации. --- Компания Hives началась с простой идеи: необходимо делиться знаниями и опытом. Когда-то мы были командой консультантов, которые помогали организациям создать лучшее и более эффективное цифровое рабочее ...
Brainstory
brainstory.ai
Принимайте решения, а не встречи с Brainstory. Brainstory — это асинхронный инструмент для совместной работы, который устраняет когнитивные издержки, связанные с предоставлением, сбором и агрегированием обратной связи.
GroupMap
groupmap.com
Совместный мозговой штурм и принятие решений в режиме реального времени. Начните с более чем 60 шаблонов для мозгового штурма или создайте свой собственный. Шаблоны включают SWOT, 6 шляп мышления, карты восприятия, карты заинтересованных сторон, карты рисков, интеллектуальные карты, канву бережливог...
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission — это инновационная платформа, которую организации используют для сбора идей (кампаний, досок), управления идеями, управления портфолио и создания информационных панелей. Мы уникальны благодаря: - Геймификации - Привлекаем пользователей с помощью скрытого использования, списками лидер...
Howspace
howspace.com
Howspace — это универсальная платформа для проектирования и реализации преобразований. Howspace дает организациям возможность объединять своих сотрудников для обучения, сотрудничества и принятия решений, которые принесут результаты. Наша платформа направляет совместные путешествия, придает смысл шир...
Vianeo
vianeo.com
Кратчайший путь от идеи к делу. Уникальное сочетание бизнес-дизайна и цифровой платформы.
Nolt
nolt.io
Собирайте отзывы в центральном месте, которое понравится вашим пользователям. Приоритизируйте обратную связь, создавайте дорожную карту всего за несколько щелчков мышью и держите всех в курсе событий с помощью автоматических обновлений.