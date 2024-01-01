Human Resource Executive

Human Resource Executive

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Веб-сайт: hrexecutive.com

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Журнал Human Resource Executive, написанный специально для вице-президентов и директоров по персоналу, предоставляет ключевые лица, принимающие решения, новости, профили и истории успеха новаторов в области человеческих ресурсов. Журнал Human Resource Executive предназначен для предоставления точной и авторитетной информации по всем вопросам управления персоналом, включая трудовое право, управление талантами, а также льготы и компенсации.

Веб-сайт: hrexecutive.com

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