Журнал Human Resource Executive, написанный специально для вице-президентов и директоров по персоналу, предоставляет ключевые лица, принимающие решения, новости, профили и истории успеха новаторов в области человеческих ресурсов. Журнал Human Resource Executive предназначен для предоставления точной и авторитетной информации по всем вопросам управления персоналом, включая трудовое право, управление талантами, а также льготы и компенсации.

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