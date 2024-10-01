Альтернативы - Human Interest

Betterment

Betterment

betterment.com

Управлять формой 401(k) непросто. Вот почему Betterment at Work позволяет работодателям легко предлагать высококачественную форму 401 (k). От постоянной административной поддержки и управления инвестициями, разработки индивидуального плана и оптимизированной интеграции расчета заработной платы — мы ...

Vestwell

Vestwell

vestwell.com

Vestwell — это совершенно новый вид цифровой пенсионной платформы, меняющий способы предложения и администрирования планов в интересах консультантов, работодателей и сотрудников.

Guideline

Guideline

guideline.com

Планы 401(k) с полным спектром услуг Guideline позволяют малым предприятиям проще и доступнее предлагать своим сотрудникам пенсионные пособия, которых они заслуживают.

Tantify

Tantify

tantify.com

Tantify — это виртуальная компания, предоставляющая превосходную визуализацию и простую в использовании платформу.

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