Альтернативы - Humaans
Zoho People
zoho.com
Создан для создания более счастливой рабочей силы. Мы заботимся о ваших HR-процессах, пока вы заботитесь о своих сотрудниках. У нас есть все: от найма, адаптации и управления посещаемостью до учета рабочего времени и оценки.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — единственный универсальный облачный пакет управления персоналом, который адаптируется к вашему образу работы. Созданная на основе единой базы данных, ADP Workforce Now предлагает функции управления человеческими ресурсами, расчета заработной платы, льгот, управления талантами, уп...
Paylocity
paylocity.com
Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится...
Keka
keka.com
Найм — это не просто одношаговый процесс, поскольку он включает в себя различные сложные этапы пути. А поиск подходящих талантов — это ступенька на пути к созданию успешной бизнес-среды. Таким образом, Keka предоставит вам потрясающие функции, такие как многоплатформенный поиск кандидатов, техническ...
Paycom
paycom.com
В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению B...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американская технологическая компания, предоставляющая программное обеспечение для управления персоналом как услугу. Компания основана в 2008 году Беном Петерсоном и Райаном Сандерсом и базируется в Линдоне, штат Юта. Услуги BambooHR включают систему отслеживания кандидатов и систему отс...
Gusto
gusto.com
Независимо от того, начинаете ли вы или расширяете свой быстрорастущий бизнес, Gusto — это партнер, который вам нужен для роста и развития вашей команды. С Gusto вы получаете современные функции управления персоналом, такие как расчет заработной платы, льготы, найм, ресурсы управления и многое друго...
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, информационными технологиями и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы может...
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, признанная Gartner одной из наиболее предпочтительных платформ HCM в Азиатско-Тихоокеанском регионе, представляет собой облачную систему HRMS нового поколения. При поддержке Sequoia, Lightspeed и Endiya Partners, Darwinbox обеспечивает HR-технологический опыт более чем 900 тысяч сотрудник...
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. — американская компания облачных вычислений, основанная в 1998 году со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, которая предоставляла программное обеспечение и услуги для управления финансами бизнеса, операциями и отношениями с клиентами. Ее программное обеспечение и услуги были адаптир...
HiBob
hibob.com
bob HRIS — это платформа управления персоналом, которая помогает динамичным компаниям максимально эффективно использовать своих сотрудников. Наше программное обеспечение для управления персоналом уникально, интуитивно понятно и умно.
Personio
personio.de
Personio — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое помогает раскрыть потенциал ваших сотрудников, позволяя вам управлять каждым этапом жизненного цикла сотрудника. Наше программное обеспечение упрощает процесс набора, адаптации, управления, развития и оплаты труд...
Deel
letsdeel.com
Deel — это универсальная HR-платформа для глобальных команд. Это означает комплексное управление персоналом для любой команды и в любом месте. Соблюдайте требования найма, адаптации и оплаты штатных сотрудников или независимых подрядчиков за считанные минуты. Впервые у вас будет централизованное пре...
Paycor
paycor.com
Paycor дает лидерам возможность модернизировать каждый аспект управления людьми, чтобы они могли сосредоточиться на том, что действительно важно: создании успешных команд. Унифицированное решение HCM гарантирует, что данные сотрудников находятся в одном месте, поэтому вам никогда не придется переклю...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более...
Calamari
calamari.io
Calamari помогает вам управлять отпусками и отслеживать посещаемость. Он автоматизирует расчет ВОМ. Множество способов входа/выхода. Интеграция с Google Apps, Slack, Jira и Office 365.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff — это передовое программное решение для анализа рабочей силы, предназначенное для повышения производительности удаленных, гибридных и внутренних команд, обеспечивая при этом положительный опыт сотрудников. Hubstaff интегрируется с более чем 30 приложениями, чтобы ваш бизнес мог работать бол...
BrightHR
brighthr.com
Встречайте самое популярное программное обеспечение для управления персоналом и службу поддержки для малого и среднего бизнеса. Благодаря советам HR, благополучию персонала и даже отслеживанию в приложении узнайте, как BrightHR экономит ваше время, деньги и усилия прямо сейчас.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — это обширная HR-технологическая платформа, которая решает сложные HR-задачи, одновременно оптимизируя и автоматизируя повседневные HR-операции. Zimyo, которому доверяют такие современные организации, как Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Apollo Tyres, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire ...
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial — это универсальное программное обеспечение, которое помогает вам управлять временем, талантами и документами в одной централизованной системе, экономя ваше время, исключая ошибки и приводя вас к успеху. Облачное программное обеспечение для управления персоналом Factorial предназначено для...
Remote
remote.com
Remote — это комплексное решение для управления и оплаты труда штатных и контрактных работников по всему миру. Наша платформа занимается международным расчетом заработной платы, льгот, налогов, опционов на акции и соблюдением требований во многих странах. Независимо от того, где находится ваша коман...
Mekari Talenta
talenta.co
Mekari Talenta поддерживает предприятия с помощью надежного программного обеспечения для управления персоналом и передовых онлайн-систем управления для управления посещаемостью и заработной платой сотрудников. Попробуйте сейчас! Mekari Talenta — онлайн-приложение для управления персоналом с комплек...
PayFit
payfit.com
PayFit — это облачная интегрированная платформа для расчета заработной платы и управления персоналом, предлагающая вам лучшее из аутсорсинга заработной платы и использования программного обеспечения для расчета заработной платы в одном решении. Это автоматизированное решение, которое экономит много ...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam — это интеллектуальное программное обеспечение для управления персоналом для растущего бизнеса. С Freshteam вы можете привлекать, нанимать и нанимать новых сотрудников, увольнять уходящих сотрудников, управлять информацией о сотрудниках и временем отпуска - и все это в одном месте. Freshte...
Breathe
breathehr.com
Breathe — это простое и безопасное программное обеспечение для управления персоналом, удостоенное множества наград, которое помогает малым и средним предприятиям Великобритании перевести свои основные кадровые процессы в онлайн, экономя время, обеспечивая душевное спокойствие и позволяя вести бизнес...
Zenefits
zenefits.com
Zenefits — это компания, базирующаяся в США, которая предлагает облачное программное обеспечение в качестве услуги компаниям для управления своими человеческими ресурсами, уделяя особое внимание помощи им в страховании здоровья. Zenefits была основана в 2013 году. Ее штаб-квартира находится в Сан-Фр...
Workable
workable.com
И сейчас, и особенно в ближайшие годы каждая компания будет стремиться использовать возможности искусственного интеллекта для повышения производительности и производительности всех функций и отделов. Этот быстрый сдвиг в поведении, вызванный массовым внедрением ИИ, фундаментально изменит ландшафт ре...
Pocket HRMS
pockethrms.com
Pocket HRMS — ведущее программное обеспечение для расчета заработной платы в Индии. Автоматизируйте расчет заработной платы, PF, TDS с помощью нашей простой в использовании системы расчета заработной платы HR. Получите бесплатную пробную версию прямо сейчас!
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR — это программное обеспечение, которое позволяет компаниям оцифровывать рутинные процессы своих отделов кадров, упрощая и автоматизируя их. Sesame HR — отличный союзник для менеджеров, руководителей и менеджеров по персоналу, позволяющий сэкономить время в своих процессах и сосредоточить с...
Namely
namely.com
А именно, это единственная платформа для управления персоналом, расчетом заработной платы, льгот и талантов, которая понравится вашим сотрудникам. Это больше, чем программное обеспечение для управления персоналом: это необходимые вам консультации по соблюдению требований и льготам.