Huggy

Huggy

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Веб-сайт: huggy.io

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Автоматизируйте свои услуги и централизуйте их на единой платформе. Создавайте чат-ботов, чтобы отвечать в любое время, избегать накопления заявок, систематизировать контакты и отслеживать результаты.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для живого чата

Веб-сайт: huggy.io

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Альтернативы

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Podium

Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

JustCall

JustCall

justcall.io

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

Freshchat

Freshchat

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Sabio Virtual

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Geekbench Browser

browser.geekbench.com

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Coretal

coretal.co

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