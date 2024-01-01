Поднимите свой сервисный бизнес на новый уровень с помощью фирменного клиентского портала и мощных и простых в использовании приложений. Hubflo объединяет все инструменты, необходимые для выполнения операций бэк-офиса и работы с клиентами: обмен файлами, обмен сообщениями, задачи/проекты, предложения, выставление счетов, CRM и многое другое. Подключайтесь к чему угодно с помощью встраивания, Zapier и встроенных интеграций (Gmail, Outlook, Stripe...) Hubflo поддерживает более 1000 предприятий в 7 странах и привлек 3 миллиона долларов от крупнейших инвесторов.

Веб-сайт: hubflo.com

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