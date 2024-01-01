Hubflo

Hubflo

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: hubflo.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Поднимите свой сервисный бизнес на новый уровень с помощью фирменного клиентского портала и мощных и простых в использовании приложений. Hubflo объединяет все инструменты, необходимые для выполнения операций бэк-офиса и работы с клиентами: обмен файлами, обмен сообщениями, задачи/проекты, предложения, выставление счетов, CRM и многое другое. Подключайтесь к чему угодно с помощью встраивания, Zapier и встроенных интеграций (Gmail, Outlook, Stripe...) Hubflo поддерживает более 1000 предприятий в 7 странах и привлек 3 миллиона долларов от крупнейших инвесторов.
Категории:
Business
Программное обеспечение клиентского портала

Веб-сайт: hubflo.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Hubflo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Zoho CRM

Zoho CRM

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FuseBase

FuseBase

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Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Flowlu

Flowlu

flowlu.com

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SuiteDash

suitedash.com

Copilot

Copilot

copilot.com

Moxo

Moxo

moxo.com

Accelo

Accelo

accelo.com

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SuperOkay

superokay.com

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Dock

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vcita

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Everleagues

everleagues.com

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Service Provider Pro

Service Provider Pro

spp.co

Canopy

Canopy

canopytax.com

Outlook Business

Outlook Business

microsoft.com

FilesAnywhere

FilesAnywhere

filesanywhere.com

Mio

Mio

m.io

Liscio

Liscio

liscio.me

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