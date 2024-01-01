Альтернативы - Howspace
Gather
gather.town
Gather — это пространство для видеозвонков, которое позволяет нескольким людям параллельно вести отдельные разговоры, входя и выходя из этих разговоров так же легко, как и в реальной жизни.
Fibery
fibery.io
Бесконечно гибкое рабочее пространство для объединения всех процессов компании без использования кода. Создавайте пространства, соединяйте их вместе, приглашайте товарищей по команде и сделать что-нибудь крутое.
Productboard
productboard.com
Клиентоориентированная платформа управления продуктами от Productboard. Ускоряйте инновации, создавайте продукты, которые приносят доход, и повышайте производительность.
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask — самый интуитивно понятный инструмент для совместной работы и управления задачами в Интернете. Зарегистрируйтесь, пригласите свою команду и начните работать. Никакого обучения не требуется.
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участи...
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Ваш бизнес растет, когда растут ваши люди. Мы считаем, что успех вашего бизнеса (и нашего) зависит от людей. Благодаря нашему проверенному набору бизнес-инструментов мы будем направлять вашу команду и бизнес к последовательному росту.
oVice
ovice.com
Больше подключайтесь и взаимодействуйте со своей удаленной командой Виртуальное рабочее место, которое позволяет вам синхронизироваться с кем угодно и где угодно.
Spot
spotvirtual.com
Приложение нового поколения для общения в командах. Spot — это комплексное решение для команд, позволяющее объединяться, сотрудничать и формировать культуру. Нам доверяют сотни организаций.
SpatialChat
spatial.chat
Групповой видеочат для личных виртуальных встреч в любом месте и в любое время.
Aha!
aha.io
Войдите в свой Aha! Рабочее пространство. Еще нет аккаунта? Подпишитесь на бесплатную 30-дневную пробную версию программного обеспечения для дорожных карт №1 в мире.
UiPath
uipath.com
UiPath — глобальная компания по разработке программного обеспечения для роботизированной автоматизации процессов (RPA), основанная в Румынии Дэниелом Дайнесом и Мариусом Тыркэ со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Программное обеспечение компании отслеживает активность пользователей для автоматизации повто...
GoBrunch
gobrunch.com
GoBrunch — супер-крутое приложение для видеочата. Вы можете создавать интерактивные виртуальные комнаты и настраивать их по своему усмотрению. Он подходит для встреч и рабочих мест.
Craft.io
craft.io
Craft.io — это инструмент управления продуктами, который позволяет менеджерам продуктов выполнять свою работу, включая сбор отзывов, планирование, принятие решений, составление дорожных карт и многое другое в одном специально созданном инструменте, который интегрируется с наиболее часто используемым...
Minitab Engage
minitab.com
Достигать. Единственное решение, предназначенное для запуска, отслеживания, управления и обмена инициативами по инновациям и улучшениям, от генерации идей до их реализации.
Deskmy
deskmy.com
Удаленно или в офисе? Ответ: «deskMy». Встречайте свой новый рабочий стол, где бы вы ни находились. Откройте свой рабочий стол с любого устройства, и вы увидите все свои товарищи по команде и приложения в одном месте, независимо от того, где вы или они физически находитесь.
ProdPad
prodpad.com
ProdPad — это программное обеспечение для управления продуктами, которое помогает менеджерам по продуктам разрабатывать стратегию продукта. Легко управляйте командами, клиентами и дорожными картами. Бесплатная пробная версия!
Canny
canny.io
Canny помогает вам собирать и систематизировать запросы на функции, чтобы лучше понять потребности клиентов и расставить приоритеты в вашей дорожной карте.
airfocus
airfocus.com
airfocus предлагает современную модульную платформу управления проектами. Он предоставляет командам комплексное решение для управления своей стратегией и ее передачи, определения приоритетов в работе и решения правильных проблем. Разработанный с учетом гибкости, airfocus позволяет вам быстро настрои...
Powernoodle
powernoodle.com
Равноправие в сотрудничестве стало проще. Программное обеспечение Powernoodle для совместной работы и упрощения работы помогает асинхронно генерировать идеи, совместно принимать решения и сообщать планы действий. Создайте более инклюзивный способ совместной работы, который ориентирует вашу команду н...
Diligent Director
diligent.com
Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.
UserVoice
uservoice.com
Программное обеспечение для обратной связи с пользователями B2B, которое поможет вам слушать и направлять своих клиентов, расставлять приоритеты по важным функциям продукта и эффективно внедрять инновации.
Nooks
nooks.ai
Nooks — это виртуальный номеронабиратель и виртуальный торговый зал на базе искусственного интеллекта, который помогает командам SDR в 5 раз увеличить качество общения и повысить производительность.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps объединяет интранет, общение и обучение в единую платформу, устраняя разрыв между настольными и нерабочими сотрудниками.
RemoteHQ
remotehq.com
Мы объединяем людей, выходя за рамки видеоконференций. Наша платформа подключает людей к приложениям и виртуальным ресурсам, необходимым им для выполнения работы. Используйте RemoteHQ для проведения совещаний вашей команды, демонстраций продаж, звонков в службу поддержки, учебных занятий и многого д...
Workiro
workiro.com
Приложение нового поколения, которое уникальным образом сочетает в себе возможности управления задачами, общением и документами, включая электронную подпись, помогая вам лучше выполнять любую работу с кем угодно.
Ideanote
ideanote.io
Ideanote — это новый способ работы с идеями. Это быстрее, эффективнее и позволяет построить полностью настраиваемый процесс управления идеями от начала до конца.
Loomio
loomio.org
Устали от бесконечных цепочек электронных писем и длительных встреч, которые, кажется, никогда не приводят к групповому решению или результату? Вам нужен Loomio: платформа для совместной работы, которая меняет способы принятия решений, обсуждения идей и совместной работы групп в Интернете. Loomio — ...
Sococo
sococo.com
Sococo — это онлайн-рабочее место, где распределенные команды каждый день работают вместе, бок о бок. Независимо от того, где могут находиться члены команды. В конце коридора, на другом конце кампуса или на другом конце света — работа в онлайн-офисе вашей организации даже более продуктивна, чем преб...
BMC
bmc.com
BMC помогает клиентам управлять и переосмысливать свой бизнес с помощью открытых, масштабируемых и модульных решений сложных ИТ-проблем. BMC работает с 86% компаний из списка Forbes Global 50, а также с клиентами и партнерами по всему миру, чтобы создавать их будущее. Благодаря нашей истории инновац...
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.