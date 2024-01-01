Альтернативы - Howspace

Gather

Gather

gather.town

Gather — это пространство для видеозвонков, которое позволяет нескольким людям параллельно вести отдельные разговоры, входя и выходя из этих разговоров так же легко, как и в реальной жизни.

Fibery

Fibery

fibery.io

Бесконечно гибкое рабочее пространство для объединения всех процессов компании без использования кода. Создавайте пространства, соединяйте их вместе, приглашайте товарищей по команде и сделать что-нибудь крутое.

Productboard

Productboard

productboard.com

Клиентоориентированная платформа управления продуктами от Productboard. Ускоряйте инновации, создавайте продукты, которые приносят доход, и повышайте производительность.

MeisterTask

MeisterTask

meistertask.com

MeisterTask — самый интуитивно понятный инструмент для совместной работы и управления задачами в Интернете. Зарегистрируйтесь, пригласите свою команду и начните работать. Никакого обучения не требуется.

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участи...

Bloom Growth

Bloom Growth

bloomgrowth.com

Ваш бизнес растет, когда растут ваши люди. Мы считаем, что успех вашего бизнеса (и нашего) зависит от людей. Благодаря нашему проверенному набору бизнес-инструментов мы будем направлять вашу команду и бизнес к последовательному росту.

oVice

oVice

ovice.com

Больше подключайтесь и взаимодействуйте со своей удаленной командой Виртуальное рабочее место, которое позволяет вам синхронизироваться с кем угодно и где угодно.

Spot

Spot

spotvirtual.com

Приложение нового поколения для общения в командах. Spot — это комплексное решение для команд, позволяющее объединяться, сотрудничать и формировать культуру. Нам доверяют сотни организаций.

SpatialChat

SpatialChat

spatial.chat

Групповой видеочат для личных виртуальных встреч в любом месте и в любое время.

Aha!

Aha!

aha.io

Войдите в свой Aha! Рабочее пространство. Еще нет аккаунта? Подпишитесь на бесплатную 30-дневную пробную версию программного обеспечения для дорожных карт №1 в мире.

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath — глобальная компания по разработке программного обеспечения для роботизированной автоматизации процессов (RPA), основанная в Румынии Дэниелом Дайнесом и Мариусом Тыркэ со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Программное обеспечение компании отслеживает активность пользователей для автоматизации повто...

GoBrunch

GoBrunch

gobrunch.com

GoBrunch — супер-крутое приложение для видеочата. Вы можете создавать интерактивные виртуальные комнаты и настраивать их по своему усмотрению. Он подходит для встреч и рабочих мест.

Craft.io

Craft.io

craft.io

Craft.io — это инструмент управления продуктами, который позволяет менеджерам продуктов выполнять свою работу, включая сбор отзывов, планирование, принятие решений, составление дорожных карт и многое другое в одном специально созданном инструменте, который интегрируется с наиболее часто используемым...

Minitab Engage

Minitab Engage

minitab.com

Достигать. Единственное решение, предназначенное для запуска, отслеживания, управления и обмена инициативами по инновациям и улучшениям, от генерации идей до их реализации.

Deskmy

Deskmy

deskmy.com

Удаленно или в офисе? Ответ: «deskMy». Встречайте свой новый рабочий стол, где бы вы ни находились. Откройте свой рабочий стол с любого устройства, и вы увидите все свои товарищи по команде и приложения в одном месте, независимо от того, где вы или они физически находитесь.

ProdPad

ProdPad

prodpad.com

ProdPad — это программное обеспечение для управления продуктами, которое помогает менеджерам по продуктам разрабатывать стратегию продукта. Легко управляйте командами, клиентами и дорожными картами. Бесплатная пробная версия!

Canny

Canny

canny.io

Canny помогает вам собирать и систематизировать запросы на функции, чтобы лучше понять потребности клиентов и расставить приоритеты в вашей дорожной карте.

airfocus

airfocus

airfocus.com

airfocus предлагает современную модульную платформу управления проектами. Он предоставляет командам комплексное решение для управления своей стратегией и ее передачи, определения приоритетов в работе и решения правильных проблем. Разработанный с учетом гибкости, airfocus позволяет вам быстро настрои...

Powernoodle

Powernoodle

powernoodle.com

Равноправие в сотрудничестве стало проще. Программное обеспечение Powernoodle для совместной работы и упрощения работы помогает асинхронно генерировать идеи, совместно принимать решения и сообщать планы действий. Создайте более инклюзивный способ совместной работы, который ориентирует вашу команду н...

Diligent Director

Diligent Director

diligent.com

Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.

UserVoice

UserVoice

uservoice.com

Программное обеспечение для обратной связи с пользователями B2B, которое поможет вам слушать и направлять своих клиентов, расставлять приоритеты по важным функциям продукта и эффективно внедрять инновации.

Nooks

Nooks

nooks.ai

Nooks — это виртуальный номеронабиратель и виртуальный торговый зал на базе искусственного интеллекта, который помогает командам SDR в 5 раз увеличить качество общения и повысить производительность.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps объединяет интранет, общение и обучение в единую платформу, устраняя разрыв между настольными и нерабочими сотрудниками.

RemoteHQ

RemoteHQ

remotehq.com

Мы объединяем людей, выходя за рамки видеоконференций. Наша платформа подключает людей к приложениям и виртуальным ресурсам, необходимым им для выполнения работы. Используйте RemoteHQ для проведения совещаний вашей команды, демонстраций продаж, звонков в службу поддержки, учебных занятий и многого д...

Workiro

Workiro

workiro.com

Приложение нового поколения, которое уникальным образом сочетает в себе возможности управления задачами, общением и документами, включая электронную подпись, помогая вам лучше выполнять любую работу с кем угодно.

Ideanote

Ideanote

ideanote.io

Ideanote — это новый способ работы с идеями. Это быстрее, эффективнее и позволяет построить полностью настраиваемый процесс управления идеями от начала до конца.

Loomio

Loomio

loomio.org

Устали от бесконечных цепочек электронных писем и длительных встреч, которые, кажется, никогда не приводят к групповому решению или результату? Вам нужен Loomio: платформа для совместной работы, которая меняет способы принятия решений, обсуждения идей и совместной работы групп в Интернете. Loomio — ...

Sococo

Sococo

sococo.com

Sococo — это онлайн-рабочее место, где распределенные команды каждый день работают вместе, бок о бок. Независимо от того, где могут находиться члены команды. В конце коридора, на другом конце кампуса или на другом конце света — работа в онлайн-офисе вашей организации даже более продуктивна, чем преб...

BMC

BMC

bmc.com

BMC помогает клиентам управлять и переосмысливать свой бизнес с помощью открытых, масштабируемых и модульных решений сложных ИТ-проблем. BMC работает с 86% компаний из списка Forbes Global 50, а также с клиентами и партнерами по всему миру, чтобы создавать их будущее. Благодаря нашей истории инновац...

Diligent Administrator

Diligent Administrator

diligent.com

Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.

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