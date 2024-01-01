Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

House of Pitch позволяет вам предлагать инвесторам, техническим журналистам и основателям стартапов. Каждый раз, когда вы делаете презентацию, вы получаете четкий ответ «да» или «нет». Мы единственная холодная информационно-пропагандистская платформа со 100% откликом.

Веб-сайт: houseofpitch.app

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