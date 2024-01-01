House of Pitch

House of Pitch

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Веб-сайт: houseofpitch.app

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House of Pitch позволяет вам предлагать инвесторам, техническим журналистам и основателям стартапов. Каждый раз, когда вы делаете презентацию, вы получаете четкий ответ «да» или «нет». Мы единственная холодная информационно-пропагандистская платформа со 100% откликом.

Веб-сайт: houseofpitch.app

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением House of Pitch, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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