Альтернативы - Hotglue

API2Cart

api2cart.com

API2Cart помогает интегрировать ваш сервис с несколькими корзинами покупок. Это один API, который работает одинаково на всех различных торговых платформах, поэтому, если ваши клиенты имеют свои магазины на разных платформах, вам не нужно создавать отдельные интеграции API для каждой из них одну за д...