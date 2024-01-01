Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Упростите интеграцию SaaS с помощью встроенного iPaaS. Создавайте собственные интеграции с платформами, которые используют ваши клиенты, в 10 раз быстрее.

Веб-сайт: hotglue.com

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