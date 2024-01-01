Hostman — это облачная платформа, на которой разработчики и технические команды могут размещать свои решения: веб-сайты, магазины электронной коммерции, веб-сервисы, приложения, игры и многое другое. С Hostman у вас есть свобода выбора услуг, резервирование столько ресурсов, сколько вам нужно, и управление ими через удобный интерфейс. На данный момент мы предлагаем готовые решения для запуска облачных серверов и баз данных, а также платформу для тестирования любых приложений. • Облачные серверы. Ваши выделенные вычислительные ресурсы на серверах в США, Польше и Нидерландах. Вскоре мы также будем в Сингапуре, Египте и Нигерии. Мы предлагаем более 25 готовых установок с предустановленными средами и программным обеспечением для систем аналитики, игр, электронной коммерции, стриминга и веб-сайтов любой сложности. • Базы данных. Мгновенная настройка любой популярной системы управления базами данных (СУБД), включая MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, Apache Kafka и OpenSearch. Мы дарим $100 на 7-дневную бесплатную пробную версию всех наших услуг. Заходите на сайт и получайте бонус!

Веб-сайт: hostman.com

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